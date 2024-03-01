Як виховувати дитину без крику: чому батьківська агресія провокує дитячу брехню

Батькам вкрай складно утриматися, щоб не кричати на свою малечу, коли невиконане домашнє завдання, розкидані іграшки чи відмова вчасно лягати спати. Всі ці речі – справжнє випробування, і більшість батьків без крику не можуть обійтися, щоб добитися від малюка бажаного. Але батьківська агресія вкрай негативно впливає на дитину, потім це викликає багато проблем у дорослому житті. Розповідаємо, як крик впливає на мозок дитини, і як назавжди позбутися сварок зі своєю малечею.

Як батьківська агресія провокує дитячу брехню

Так, це звична реакція – переходити на крик, коли дитина не слухається, яка передається з покоління в покоління. Переважна більшість батьків вважають, що таким чином можна добитися від своєї дитини послуху. Але вчені рекомендують відмовитися від такої звички, бо агресія батьків викликає негативні зміни в корі головного мозку дитини.

Коли рідна людина переходить на крик, у дитини підвищується рівень кортизолу. Малечу кидає то в жар, то в холод, може виникати головний біль, нудота тощо. Тоді дитина, на яку часто кричать, починає брехати, щоб уникнути неприємних відчуттів, понижується її самооцінка. І це призводить до ще більших проблем.

Як спілкуватися з дитиною без крику: поради психологів

Дитина – це особистість, тому її треба навчитися поважати. Психологи надали кілька рекомендацій, як правильно спілкуватися зі своєю малечею.

Відпочивайте. Часто мами кричать тому, що дуже втомлені, особливо, коли в родині не одна дитина. Після робочого дня ще треба йти на кухню, готувати вечерю, потім прибирати і вкладати всіх спати. А тут малюки розкидали кубики чи не доїли кашу. В цю мить, коли хочеться кричати, вийдіть до іншої кімнати й відпочиньте, зробіть собі улюблений чай чи каву. Така банальна порада допоможе втихомирити гнів і кричати вже перехочеться.

Часто мами кричать тому, що дуже втомлені, особливо, коли в родині не одна дитина. Після робочого дня ще треба йти на кухню, готувати вечерю, потім прибирати і вкладати всіх спати. А тут малюки розкидали кубики чи не доїли кашу. В цю мить, коли хочеться кричати, вийдіть до іншої кімнати й відпочиньте, зробіть собі улюблений чай чи каву. Така банальна порада допоможе втихомирити гнів і кричати вже перехочеться. Введіть правила. Якщо дитина постійно вередує і не хоче рано прокидатися в садочок, а ввечері лягати спати, треба встановити режим дня. Так буде легше вам і вашому малюкові. Встановіть також обмеження на ігри в телефоні, перегляд мультиків, і обов’язково попередьте свою дитину про введеня правил. Вашому малюкові напевно буде цікаво гратися в таку гру з чітким розпорядком дня.

Якщо дитина постійно вередує і не хоче рано прокидатися в садочок, а ввечері лягати спати, треба встановити режим дня. Так буде легше вам і вашому малюкові. Встановіть також обмеження на ігри в телефоні, перегляд мультиків, і обов’язково попередьте свою дитину про введеня правил. Вашому малюкові напевно буде цікаво гратися в таку гру з чітким розпорядком дня. Домовтеся з дитиною не кричати одне на одного. Якщо дитина також звикла переходити на крик у розмові з вами, домовляйтеся і давайте обіцянки, що не кричатимете одне на одного. Ця порада підходить для тих, у кого вже досить дорослі діти. Якщо домовитися, то не буде напруження, з’являється взаєморозуміння і вміння слухати, що вкрай важливо в спілкуванні батьків та дітей.

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