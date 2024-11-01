Як використовувати лушпиння соняшника на городі: корисні поради

Чи знали ви, що звичайне соняшникове лушпиння може слугувати чудовим засобом для боротьби із шкідниками? Крім цього, воно може стати у пригоді і в інших випадках.

Як використовувати лушпиння соняшника на городі - розповідаємо далі.

Компост із лушпиння

Варто зважити, що соняшникове лушпиння довше розкладається. Тому, щоб пришвидшити процес, зверху треба покласти шар гною. Добриво можна буде використовувати для помідорів, картоплі, баклажанів.

Мульчування ґрунту

Сняшникове лушпиння як засіб для мульчування рекомендується використовувати для капусти, буряку, огірків, моркви, помідорів. Перед цим потрібно їх щедро полити водою, а потім вже викладати шар мульчі. Він має бути не більше 3-4 см.

Розпушування ґрунту

Враховуючи структуру маси лушпиння, її добре використовувати для рихлення ґрунту. Це збагатить його киснем та допоможе краще вбиратись волозі. Додавати в ґрунт рекомендується навесні чи восени, коли роблять перекопування ділянки.

Боротьба зі шкідниками

Лушпиння допоможе перегородити шлях до ласощів слимакам, які єсправжінми ворогами для городу. Ним зовсім некомфортно пересуватись.

Добриво

Крім того, лушпиння зі соняшника прекрасно підійде і як добриво. Соняшникове лушпиння наступного разу не викидайте у смітник, а використайте краще на дачній ділянці.

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