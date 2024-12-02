Як виміряти цукор в столовій ложці: простий спосіб розрахунку, коли немає ваг

Якщо у вас немає кухонних ваг, але потрібно зрозуміти, скільки цукру в 1 столовій ложці, вам допоможе простий розрахунок.

Про те, як безпомилково виміряти, скільки грамів цукру в одній ложці, розповіли фахівці в Quora. Для початку потрібно зрозуміти, що існують приблизні розрахунки, які залежать від того, яку саме ложку ви використовуєте:

в чайній ложці буде приблизно 4 г цукру без гірки і 6-8 г — з гіркою;

в столовій ложці міститься близько 12 г цукру без гірки і 18-20 г — з гіркою.

Тому, якщо вам потрібно дізнатися, скільки ложок цукру взяти, якщо потрібно за рецептом 50 г, то можете використовувати ці розрахунки. Виходить, що для 50 г вам доведеться насипати приблизно 6 чайних ложок з гіркою або 2 з половиною столові ложки з гіркою.

Як бачите, все неймовірно просто.

Звичайно, у вас можуть бути нестандартні ложки. Якщо у вас є час і ваги, то можете почергово набирати цукор, насипати на ваги і вимірювати. Запишіть отримані дані — і у вас завжди буде точна кількість під рукою.

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