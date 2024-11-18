Як випрасувати речі, якщо немає праски або відключили електроенергію: вісім перевірених лайфгаків

Розповідаємо про вісім перевірених способів, як випрасувати речі без праски. Деякі з них допоможуть вам навіть за вимкнень електроенергії.

Не завжди і не скрізь є можливість скористатися праскою, щоб виправити зім'ятий одяг. Чи можна чимось замінити праску? Підібрали вісім методів.

Пара

Найнадійніший та найвірніший помічник — пара. Її можна застососувати по-різному. Перший спосіб: візьміть зім'яту річ, повісьте на плічка, розправте руками, віднесіть до ванної кімнати, де включіть гарячий душ чи наберіть воду. Плічка з одягом повісьте так, що гаряча пара потрапляла на тканину. Залишіть у вологому приміщенні на 15-30 хвилин.

Другий спосіб: налийте повний чайник води, поставте на плиту, дайте рідині закипіти. Потримайте річ, яка зім'ялася, на плічках над парою, після чого дочекайтесь повного висихання тканини. Цей спосіб більше підходить для невеликих речей.

Оцет

Не менш дієвий спосіб справитися з заломами на тканині — приготувати спеціальний розчин. Змішайте столовий оцет і воду у пропорції 1:3. За можливості, додайте ще невелику кількість кондиціонеру для білизни з пом'якшувальним ефектом. Налийте розчин у пульверизатор і розпорошіть на м'яту річ.

Рушник

Якщо вам потрібно випрасувати сорочку або футболку, а праски немає чи вимкнули світло, спробуйте цей робочий лайфгак. Візьміть щільний махровий рушник, змочіть його у воді і як слід відіжміть. Рушник не повинен бути надто сирим, лише трішки вологим. Розкладіть пом'ятий одяг на рівній твердій поверхні, зверху покладіть рушник. Руками виконуйте рухи, що розгладжують, в кожну сторону. Так ви впораєтесь з нескладними складками.

Вода та руки

Іноді навіть ваших долонь вистачить, щоб розгладити складки на деяких тканинах. Змочуть руки у теплій воді і спробуйте обережно розгладити речі в тих місцях, де вони зім'ялися.

Прес

Якщо раптом вимкнули світло, а вранці вам потрібно йти на роботу і ви хочете одягнути річ, яка залишилася зім'ятою, спробуйте цей трюк. Розкладіть одяг на матраці ліжка і лягайте спати. Під вагою вашого тіла тканина розгладиться.

Посуд

Ви можете з легкістю замінити праску кухонним начинням. Вам підійде будь-яка металева ємність, але вона повинна бути чистою і без іржі. Налийте всередину холодної води, поставте на вогонь і зачекайте, щоб рідина закипіла. Злийте воду, а гарячий посуд використайте як праску. Для невеликих предметів, наприклад, хустки, може підійти навіть кухоль.

Банка

Випрасувати краватку чи хустку також можна за допомогою банки. Налийте в ємність гарячої води і дном пропрасуйте одяг. Також ви можете просто обгорнути спідницю чи футболку навколо банки і зачекати, щоб вода всередині охолонула.

Різноманітні прилади для укладання волосся

Якщо світло в будинку є, але праска зламалася чи ви перебуваєте в дорозі, можете скористатися приладами для укладання волосся. Зі складками допоможе впоратися фен, але він підійде тільки для не щільної тканини. Пам'ятайте, що річ потрібно попередньо зволожити.

Також підійдуть і щипці для волосся, але тільки для щільних, стійких до високих температур тканин. Пропустіть виріб між розігрітих щипців.

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