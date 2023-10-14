Як випрати білі речі без пральної машини: французький метод — і жодної плями навіть без світла

Цей метод прання був створений вже досить давно у Франції. Сьогодні французи, звичайно, користуються пральними машинками, але якщо потрібно, щоб біла річ точно засяяла чистотою, можуть використовувати і цей старовинний спосіб. Однак варто врахувати, що французький метод прання підходить лише для тих матеріалів, які можуть без проблем перенести високі температури.

Що вам знадобиться, щоб випрати білі речі без пральної машинки:

дві металеві жаростійкі ємності (можна взяти два відра, чи каструлі);

5 кристалів марганцівки;

1/4 бруска господарського мила.

Налийте в обидві ємності 4-5 літрів гарячої води, поставте на вогонь та доведіть до кипіння.

Тим часом натріть на тертці господарське мило і розчиніть в одній з ємностей. Завантажте всі білі речі туди.

В іншій ємності розчиніть кристали марганцівки. Зверніть увагу, що у вас повинна вийти ніжно-рожева вода (не насичено пурпурна). Тому важливо контролювати додавання кристалів, можливо, вам знадобиться менше або більше. Але краще не досипати, ніж переборщити.

Тепер влийте розчин з марганцівкою до гарячого мильного розчину. Ретельно розмішайте, зніміть з вогню і залишіть на 6-8 годин (можна на ніч).

Вранці не забудьте речі добре прополоскати у чистій воді. За бажанням можна випрати ще раз звичним способом. Хоча весь одяг і так буде ідеально чистим.

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