Як випрати пір’яну подушку вдома: швидко, просто і ефективно

Швидко і просто випрати пір'яну подушку можна вдома.

Пір'яна подушка не тільки накопичує пил та піт. У них можуть завестися пилові кліщі. Як наслідок, у власника такої подушки може погіршитися сон, виникнути алергічна реакція чи проблеми зі шкірою. Аби подушка залишалася чистою, її варто прати. Звісно, найкраще з цим впорається хімчистка. Втім, випрати її можна і в домашніх умовах - у пральній машині.

Як прати подушку з пір'я в домашніх умовах - у матеріалі ТСН.ua.

Поради для прання у машинці:

1. До барабану пралки слід покласти тенісний м'ячик або спеціальний - для прання. Завдяки йому наповнювач подушки не зіб'ється і залишиться пухким.

2. Засіб для прання повинен бути м'яким. Чи не найкраще підійде рідкий порошок чи гель. Важливо, аби він не мав сильного аромату.

3. Температурний режим не повинен бути високим - достатньо 30 градусів. Можна обрати "ручний режим" чи "делікатне прання".

4. Потужність має бути не більше 400 оборотів. Також оберіть опцію повторного полоскання, але без віджиму.

5. Якщо пралка має функцію сушіння - використовуйте її. Якщо ні, то подушку краще всього сушити у горизонтальному положенні на чистому повітря. Періодично її слід струшувати, аби пір'я набрало необхідного вигляду.

Поради для прання вручну

1. У таз налийте теплої води та розчиніть у ній порошок чи гель для прання. Розділіть вміст подушки на кілька частин та покладіть у воду.

2. Замочуємо пір'я на дві-три години. Після цього пір'я слід ретельно полоскати під проточною водою.

3. Далі покладіть наповнювач на батареї чи розкладіть на горизонтальній поверхні на свіжому повітрі.

Нагадаємо, для ідеального вигляду та білосніжного кольору простирадл, наволочок і підодіяльників достатньо трохи перекису водню. Засіб на відмінно дає раду із жовтизною й сірістю, навіть найстаріша постіль матиме первозданний білий колір.

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