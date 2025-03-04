Як випрати шубу в машинці, щоб вона не "облисіла": простий лайфгак від працівників хімчистки

Почистити шубу без звернення до хімчистки звучить складно, але насправді це цілком реально зробити вдома. Головне — дотримуватися правильного підходу, і ваш одяг залишиться чистим та неушкодженим.

Сучасні технології настільки вдосконалили виробництво штучного хутра, що воно майже не відрізняється від натурального. Проте важливо розуміти: догляд за цими матеріалами кардинально різниться. Натуральну шубу категорично не можна прати в машинці, тоді як штучне хутро цілком реально очистити самостійно вдома.

Як випрати шубу в пральній машині

Перш ніж приступати до прання, уважно ознайомтеся з інформацією на ярлику виробу. Там виробник зазначає основні правила догляду, зокрема, чи допустиме машинне прання та яку температуру води варто використовувати. Спочатку шубу слід добре струсити, щоб позбутися пилу та поверхневого бруду. Потім замочіть її у прохолодній воді на 15 хвилин, додавши трохи м’якого мийного засобу для делікатних тканин.

Якщо у вашій пральній машині передбачена функція попереднього замочування, можна одразу перейти до прання. Після цього дайте зайвій воді стекти, акуратно розправте виріб і викладіть його на рівну поверхню. Щоб видалити зайву вологу, обережно натискайте на тканину долонями по всій площі шуби. Прати штучне хутро потрібно окремо, без додавання інших речей.

Покладіть штучну шубу в барабан пральної машини, виберіть делікатний режим або програму для вовни. Віджим слід вимкнути, оскільки він може пошкодити структуру матеріалу та зіпсувати хутро. Після завершення прання обережно вийміть виріб, розправте його на щільних плічках і залиште стікати природним способом. Якщо шуба коротка, можна загорнути її в рушник, щоб він увібрав зайву вологу.

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