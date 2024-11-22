Як випрати сильно брудні білі шкарпетки: всього одна речовина впорається зі стійкими забрудненнями

Іноді навіть найдорожчі засоби не можуть справитися з деякими забрудненнями на білих шкарпетках. Проте, не варто засмучуватися і припиняти носити цей предмет гардеробу.

Як передає видання Express ви можете повністю прибрати плями на білих шкарпетках, навіть ті, які вже давно в'їлися, за допомогою одного єдиного засобу з кухні.

Гуру прибирання Ліндсі Крісі в своєму Instagram опублікувала спосіб, який вона використовує для прання білих шкарпеток. Для цього вона бере одну речовину, яку можна знайти в кожній оселі. Йдеться про харчову соду.

Найкраще, що ви можете зробити, це замочити білі шкарпетки у розчині води й харчової соди. Залишіть їх там на півгодини, а потім виперіть за допомогою звичайного режиму. Ви отримаєте просто неперевершений результат.

А якщо плями дуже застарілі і стійкі, жінка радить замочувати білі шкарпетки в розчині на цілу ніч. Вранці ви помітите, що всі забруднення пропали.

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