Як вирощувати картоплю за японським методом: чому він такий ефективний

Японці звикли максимально ефективно використовувати простір, зокрема й земельні ділянки, на яких не завжди можна вирощувати городину у традиційний спосіб. Ресурс "Добрі Новини" пише, що такий спосіб вирощування картоплі підходить для тих, у кого маленька ділянка, але хочеться зібрати максимально великий урожай.

Як виростити багато картоплі на маленькій ділянці за японським методом

В такий спосіб можна вирощувати городні культури на невеликих ділянках, а також у контейнерах чи ящиках.

Що необхідно для цього методу? Потрібно зробити високий насип – грядку, яка матиме шар ґрунту, компосту й мульчі. Таку грядку можна зробити також у ящиках чи великих контейнерах. На дно треба насипати шар соломи чи залишки перепрілих рослин. Під час перепрівання ця органіка збагачуватиме ґрунт поживними речовинами, а також виконуватиме функцію дренажу.

Потім треба насипати шар ґрунту і висадити картоплю на невеликій глибині. Під час зростання картоплі ґрунт підсипають, таким чином утворюється насип, в якому формується велика кількість бульб. У такий спосіб можна вирощувати картоплю на піщаному чи збіднілому ґрунті, городина отримуватиме всі поживні речовини з шару органіки.

Чим японський спосіб вирощування картоплі кращий за український

Найголовнішою перевагою вважається те, що навіть на найменшому клаптику землі можна буде зібрати максимально великий урожай картоплі. Якщо ваша ділянка невелика, на ній можна виростити й інші овочі, картопля не займатиме багато місця. До того ж відпадає потреба в регулярному поливання, бо нижній шар мульчі утримуватиме вологу всередині, поступово зволожуючи ґрунт.

Ще одна перевага – простий догляд за грядкою. Картоплю не треба буде підгортати, бо цю функцію виконує поступове підсипання землі. А ще бульби не треба викопувати, їх достатньо висмикнути з насипу чи ящика.

Читайте також:

Яких "сусідів" найкраще посадити біля смородини, щоб вона давала багатий урожай

Як правильно розігрівати рибу, щоб не зіпсувати її смак і не отруїтися