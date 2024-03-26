Як вирощувати кімнатні нарциси: секрети садіння та догляду

Ці прості поради допоможуть вам виростити квітучі нарциси в будинку та насолодитися весняним настроєм.

Багато хто не знає, чи можна виростити нарцис вдома, адже ці квіти зазвичай ростуть на садових клумбах. Вони добре цвітуть і в горщиках, оскільки більшість цибулькових рослин досить невибагливі. Розібратися, як виростити нарциси в домашніх умовах до свята або просто як острівець весняної природи в інтер'єрі, під силу навіть квітникарям-початківцям.

Про правила посадки та догляду за нарцисами в домашніх умовах пише сайт VseRoste.

Як садити нарциси в горщиках вдома

Правильна посадка нарцисів вдома є гарантією того, що вони радуватимуть цвітінням довгий час. І почати слід із вибору здорових цибулин. Важливо, щоб вони були великими, не пошкодженими, без ознак захворювань. Якщо куплені цибулини не планують висаджувати одразу, їх потрібно зберігати в сухому місці без доступу прямого сонячного проміння, яке добре провітрюється.

Бажано купувати посадковий матеріал для домашньої вигонки у надійних постачальників, які гарантують високу якість. Крім посадкового матеріалу також важливо правильно вибрати горщик та субстрат. Для 2-4 цибулин підійде горщик шириною близько 12 сантиметрів та висотою приблизно 15 см. Бажано вибирати ємності з кераміки або глиняні вазони.

Для посадки найкраще придбати ґрунт, призначений для квітучих кімнатних рослин. Якщо використовується садова земля, до неї необхідно додати тирсу, пісок або глину. Також бажано використовувати спеціальні мінеральні добрива.

Коли і як посадити нарциси вдома

Час для посадки нарциса в горщику в домашніх умовах вибирають залежно від того, коли хочуть побачити квітування рослин. Якщо посадити нарциси у листопаді-грудні, вони зацвітуть навесні. Якщо почати вигонку у вересні, бутони з'являться взимку.

Перед тим, як посадити нарцис у горщик, на його дно необхідно насипати дренажний шар із гальки або дрібного каміння висотою близько 3 сантиметри, щоб зайва волога не застоювалася. Горщик повністю заповнюють ґрунтом. Зверху, трохи втискуючи, розміщують цибулини таким чином, щоб вони виступали за край ємності. При домашній посадці не можна допускати надмірної щільності цибулин, важливо, щоб вони знаходилися на відстані одна від одної.

Після посадки необхідно полити ґрунт невеликою кількістю води та залишити горщик у темному місці при температурі +3-8 градусів для розвитку кореневої системи на 90 днів. Після цього горщик ставлять у будинку. Приблизно через 14 днів розпочнеться цвітіння.

Як пересаджувати нарциси вдома

Нарциси витримують пересадку навіть у квітучому стані (у цьому випадку їх необхідно пересаджувати разом із великою кількістю землі). Якщо рослина відцвіла і засохла, цибулину витягають із землі, адже нема потреби дбати про збереження кореневої системи.

Нарциси в горщику: догляд вдома

Догляд за нарцисами простий, але помилки загрожують тим, що вони не цвістимуть. Варто пам'ятати, що для швидкого розвитку нарцисів та їх довгого цвітіння необхідно своєчасно поливати та вносити підживлення у ґрунт. Як добриво зазвичай використовують засоби, що містять азот та сірку.

Вперше вносити підживлення необхідно після появи паростків.

Повторно квіти удобрюють після появи бутонів.

Надалі бажано вносити добрива кожні 2 тижні до пожовтіння листя.

У регулярних поливах і підгодівлях полягає відповідь на питання, як доглядати в домашніх умовах за нарцисами, щоб вони зацвіли до бажаної дати.

Якою має бути температура у приміщенні

Після початку цвітіння бажано, щоб домашні нарциси у вазоні знаходились у прохолодному приміщенні. Оптимальна температура: +10-12 градусів. У таких умовах цвітіння триватиме до 3 тижнів, вища температура призведе до скорочення його тривалості.

Як доглядати вдома за домашніми нарцисами після цвітіння

Коли закінчиться цвітіння, квіти, що засохли, необхідно обрізати, але сама рослина вимагає подальшого догляду. Необхідно продовжувати поливати нарцис до повного засихання. Після відмирання надземної частини рослини її також обрізають.

Далі можна скористатися такими способами зберігання посадкового матеріалу до наступної вигонки:

залишити цибулину в субстраті, прибравши горщик від прямого впливу сонячних променів;

тримати вилучений із землі посадковий матеріал у папері чи тканині вдома.

У другому випадку перед зберіганням цибулини необхідно перебрати та видалити ті, на яких є ознаки захворювань або гнилизна.

Повторна вигонка цибулин у домашніх умовах можлива до трьох разів, але квіти поступово ставатимуть дрібнішими.

Як поливати нарциси в горщику

Під час укорінення квіти знаходяться при низькій температурі та не вимагають великої кількості вологи, тому достатньо поливу 1 раз на 2 тижні. У будинку нарциси в горщику краще поливати не за графіком, а при необхідності, коли підсихає ґрунт.

Бажано використовувати воду, яка постояла в будинку та трохи нагрілася. Максимальної кількості вологи домашні нарциси вимагають під час цвітіння. Після того, як вони відцвітуть, полив зменшують, але повністю припинити його можна лише тоді, коли листя рослини пожовкне.

Раніше ми писали про те, як вирощувати цибулинні в горщиках.

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