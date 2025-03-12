Як виростити фіалку з листочка в домашніх умовах

За умови правильного догляду фіалки тішать цвітінням до двох місяців кілька разів на рік.

Розмножуються ці популярні кімнатні квіти поділом куща, насінням, квітконосом, але найчастіше використовують живці з листочків.

Розповідаємо, як це зробити

Для розмноження фіалки краще за все вибирати листочок з середини розетки. Живець можна відщипнути або підрізати тоненьким маленьким гострим ножем. Відокремлювати листок потрібно максимально близько до ґрунту, щоб не пошкодити основну рослину і не залишити там "пеньок", який буде гнити.

Для розмноження фіалок підійде будь-яка пластикова тара, наприклад, стаканчики від йогуртів або просто одноразові 100-грамові склянки. Кілька листочків можна посадити в неглибоку ємність (4-5 см глибиною) більшого розміру на відстані 5 см один від одного.

Для вкорінення в ґрунті листок після зрізання одразу висаджується в землю. Субстрат водночас повинен бути суперлегкий – більш пухкий, ніж основний ґрунт для фіалок.

Перед висаджуванням в постійний горщик старий листок краще відокремити, залишивши тільки діток. Це стосується способів пророщування і у воді, і в землі.

Майбутня рослина має отримувати достатню кількість світла. Якщо поставите її на підвіконня, то стежте, щоб прямі промені сонця не попадали на квітку.

Читайте також: