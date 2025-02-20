Як виростити кімнатний перець: прості поради для домашніх садівників

Кімнатний перець не лише прикрашає інтер’єр, а й дає їстівні плоди та має бактерицидні властивості.

Кімнатні рослини стають дедалі популярнішими, і серед них особливу увагу привертає декоративний перець.

Про це повідомило видання "Флористікс".

Посів та догляд на початковому етапі

Висівати перець можна будь-коли, але молоді рослини легше переживають зиму. Якщо листя починає опадати, обріжте стебло, залишивши невеликий пеньок — із нього згодом з’являться нові пагони.

Найзручніше висівати перець у прямокутні контейнери, розкладаючи насіння рядами. Це полегшує догляд за ґрунтом, адже в закритому приміщенні волога випаровується повільно, і перезволоження може спровокувати розвиток чорної ніжки. Щоб уникнути цього, регулярно розпушуйте міжряддя.

Для посіву використовуйте пухкий ґрунт із додаванням річкового піску чи перліту (близько 30%). Шар землі має бути 3-4 см завтовшки. Насіння загортайте не глибше 1 см, залишаючи між ними відстань у 1 см. Зверху краще засипати не ґрунтом, а стерильним піском — це зменшить ризик захворювань.

Поливайте посіви обережно, використовуючи розпилювач, щоб не оголити насіння. Контейнери слід накрити склом і тримати в теплому місці з температурою 22-26°C.

Догляд за кімнатним перцем

Як тільки з’являться перші паростки, важливо забезпечити їм достатнє освітлення. Використовуйте лампу на 10 Вт, встановлену на висоті 20-25 см, та вмикайте її на 16-18 годин на добу. Недостатнє світло може призвести до витягування рослин і їхньої слабкості.

Коли на сіянцях сформуються 2-4 справжні листки, їх потрібно пікірувати. Якщо насіння висівалося у касети з маленькими комірками, процес пересадки буде менш стресовим для рослин.

Нагадаємо, фахівці назвали чотири точні дати для садіння солодкого перцю.

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