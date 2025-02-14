Як виростити міцну розсаду капусти, щоб не хворіла й дала багатий урожай

Якщо дотримуватися цих простих порад, ви зможете виростити розсаду, яка буде стійкою до хвороб та різких перепадів температур.

У лютому досвідчені господарі вже висівають розсаду капусти, щоб у квітні встигнути пересадити її у відкритий ґрунт. Адже це найкращий час для її укорінення й росту. Розповідаємо, як правильно сіяти насіння капусти, як підготувати ґрунт і як доглядати за розсадою, щоб отримати максимально великий урожай.

Як правильно висівати насіння капусти на розсаду: покрокова інструкція

Підготовка. Якщо насіння вже оброблене, його можна висівати без підготовки та загартовування. А якщо ви самостійно збирали посівний матеріал, то його краще підготувати до посіву. Спочатку насіння капусти треба продезінфікувати. Загорніть його в марлю й опустіть у гарячу воду на 15 хвилин. Температура води має становити не більше 65 градусів. Потім насіння треба загартувати, щоб розсада не боялася заморозків. Покладіть насіння капусти на нижню полицю в холодильник на добу. Підготовка ґрунту. Якщо немає магазинної суміші, її можна зробити самостійно. Для цього треба взяти у рівних частинах торф, дернову землю і компост. Щоб розсада сходила краще і росла міцною, варто додати у ґрунт комплексне мінеральне добриво – на 1 кілограм землі одна столова ложка підживлення. Висівання. Візьміть ємність з отворами внизу для дренажу, підійдуть ящики, горщики, пластикові чи торф’яні стаканчики. У ґрунті зробіть борозни глибиною до 1 см на відстані 3 см одна від одної. Висійте насіння на відстані 3 сантиметри, присипте землею і легенько ущільніть пальцями. Потім полийте ґрунт і накрийте ємності плівкою чи поліетиленом. Ящики з розсадою треба тримати у теплому місці.

Як доглядати за розсадою капусти

Перші сходи мають з’явитися вже через 7-9 днів. Тоді треба зняти плівку з ящиків і поставити розсаду у прохолодне місце на 5-7 днів. Варто враховувати, що температура не повинна бути нижчою 12 градусів, також має бути достатньо сонячного світла.

Через 21 день розсаду необхідно пересадити в окремі стаканчики, якщо вона сидить в одній ємності. Якщо в склянці кілька саджанців, їх також треба розсадити, слабкі можна прибрати.

Поливати розсаду капусти треба в міру висихання ґрунту. Капуста любить свіже повітря, тому після поливання її можна сміливо виставляти на балкон, коли середньодобова температура становитиме 12 градусів.

Читайте також:

Риба та м’ясо будуть смачні, неначе з ресторану: додайте цей секретний інгредієнт

Які ознаки свідчать про те, що кімнатна квітка може загинути: дивіться на листя

Від накипу не залишиться й сліду: як швидко почистити бойлер – допоможе цей копійчаний продукт