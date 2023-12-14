Як виростити огірки на підвіконні: через місяць вже отримаєте щедрий урожай

Вирощувати огірки взимку у квартирі можна на підвіконні або на лоджії, якщо вона у вас утеплена і температура там не опускається нижче 17 градусів.

Домашній город на підвіконні – це не лише корисно, а ще неймовірно дешево. Адже скільки всього зимою можна вирощувати вдома: салати, цибулю, мікрозелень, звичайну зелень і навіть огірки. Свої огірки будуть набагато смачнішими, ніж з магазину, та й коштуватимуть копійки. Вам знадобиться придбати лише насіння. Розповідаємо, як виростити багатий урожай огірочків на своєму підвіконні.

Які сорти огірків можна вирощувати на підвіконні

Не всі сорти огірків можна вирощувати у приміщенні. Всі огірки поділяються на три сорти: зимово-весняні, весняно-літні та літньо-осінні. Сорт варто вибирати по тому, на якій стороні у вас знаходяться вікна квартири чи будинку.

Для вирощування на підвіконні найкраще підійдуть сорти, які починають достигати через 35 днів після появи сходів. Так як у квартирі відсутні комахи-запилювачі, потрібно вибирати гібридні сорти огірків, у яких без запилення з’являються жіночі квіти. Це такі:

аванс F1,

квітневий F1,

дружна сімейка F1,

зозуля F1.

Як підготуватися до посадки огірків на підвіконні

Ємність. Потрібні широкі контейнери, оскільки коренева система огірка росте більше вшир, ніж вглиб. Перед використанням контейнера чи ящика помийте його господарським милом.

Потрібні широкі контейнери, оскільки коренева система огірка росте більше вшир, ніж вглиб. Перед використанням контейнера чи ящика помийте його господарським милом. Ґрунт. Для вирощування овочів можна використовувати покупний ґрунт. Це може бути субстрат, призначений для гарбузових культур чи кімнатних квітів. Якщо ви робите самостійно суміш, то потрібно взяти у рівних кількостях городню землю, компост і дерн. Але перед використанням суміші її потрібно знезаразити від бактерій. Покладіть ґрунт у гарячу духовку і потримайте там протягом півгодини, це уб’є всі хвороботворні мікроорганізми.

Для вирощування овочів можна використовувати покупний ґрунт. Це може бути субстрат, призначений для гарбузових культур чи кімнатних квітів. Якщо ви робите самостійно суміш, то потрібно взяти у рівних кількостях городню землю, компост і дерн. Але перед використанням суміші її потрібно знезаразити від бактерій. Покладіть ґрунт у гарячу духовку і потримайте там протягом півгодини, це уб’є всі хвороботворні мікроорганізми. Пророщення насіння. Багато хто перед посадкою пророщує насіння, так воно швидше сходить – вже на другий-третій день після посіву.

Як правильно сіяти огірки для вирощування на підвіконні

На дно контейнера чи ящика покладіть дренажний шар. Ґрунту насипте трохи не доходячи до верху ємності. Під час зростання культури підсипайте землю, це позитивно впливатиме на розвиток кореневої системи. Полийте ґрунт, коли вбереться вода, висійте насіння на глибину півтора-два сантиметри на відстані 15 см. Для створення тепличних умов накрийте ящик прозорою плівкою і поставте у тепле місце. Для проростання огірків потрібна температура 25-27 градусів. Після появи сходжень зніміть плівку, а ємність поставте на світле підвіконня, температура повинна бути 18-25 градусів.

Як доглядати за огірками на підвіконні

Освітлення. Огіркам потрібне освітлення до 15 годин на добу. Досягти таких умов можна за допомогою спеціальної фітолампи чи звичайної світлодіодної. Встановіть лампу над саджанцями на висоті 40 см і піднімайте вгору по мірі їх зростання. Зранку лампу вмикайте на 12-15 годин, а ввечері вимикайте.

Огіркам потрібне освітлення до 15 годин на добу. Досягти таких умов можна за допомогою спеціальної фітолампи чи звичайної світлодіодної. Встановіть лампу над саджанцями на висоті 40 см і піднімайте вгору по мірі їх зростання. Зранку лампу вмикайте на 12-15 годин, а ввечері вимикайте. Тепло. Огіркам потрібне тепло і відсутність протягів. Тому варто утеплити вікна у разі необхідності.

Огіркам потрібне тепло і відсутність протягів. Тому варто утеплити вікна у разі необхідності. Полив. Огірки потрібно поливати та обприскувати, оскільки вони люблять вологу. Поливати огірки краще вранці водою кімнатної температури.

Огірки потрібно поливати та обприскувати, оскільки вони люблять вологу. Поливати огірки краще вранці водою кімнатної температури. Підгодівля. Огірки потрібно регулярно підгодовувати. Перша підгодівля проводиться через 2 тижні після сходження. Щоб допомогти огіркам наростити зелену масу, їм потрібен азот, можна використовувати як мінеральні, так і органічні добрива. Друга підгодівля робиться, коли огірки починають квітнути. Тут культурі потрібні підживлення на основі калію. У період достигання плодів варто зробити третю підгодівлю на основі фосфору та калію. Тому необхідно внести у ґрунт 20 г суперфосфату і 15 г сірчанокислого калію.

Огірки потрібно регулярно підгодовувати. Перша підгодівля проводиться через 2 тижні після сходження. Щоб допомогти огіркам наростити зелену масу, їм потрібен азот, можна використовувати як мінеральні, так і органічні добрива. Друга підгодівля робиться, коли огірки починають квітнути. Тут культурі потрібні підживлення на основі калію. У період достигання плодів варто зробити третю підгодівлю на основі фосфору та калію. Тому необхідно внести у ґрунт 20 г суперфосфату і 15 г сірчанокислого калію. Формування огірків. З огірків, що ростуть на підвіконні, необхідно сформувати одне стебло і вивести його вгору. Коли огірок виросте високо, тоді потрібно видалити верхівку і вуса. Бо вони забирають усі поживні речовини, що повинні йти на зростання плоду.

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