Як виростити огірки на підвіконні: через місяць вже отримаєте щедрий урожай

Вирощувати огірки взимку у квартирі можна на підвіконні або на лоджії, якщо вона у вас утеплена і температура там не опускається нижче 17 градусів.
Домашній город на підвіконні – це не лише корисно, а ще неймовірно дешево. Адже скільки всього зимою можна вирощувати вдома: салати, цибулю, мікрозелень, звичайну зелень і навіть огірки. Свої огірки будуть набагато смачнішими, ніж з магазину, та й коштуватимуть копійки. Вам знадобиться придбати лише насіння. Розповідаємо, як виростити багатий урожай огірочків на своєму підвіконні.
Які сорти огірків можна вирощувати на підвіконні
Не всі сорти огірків можна вирощувати у приміщенні. Всі огірки поділяються на три сорти: зимово-весняні, весняно-літні та літньо-осінні. Сорт варто вибирати по тому, на якій стороні у вас знаходяться вікна квартири чи будинку.
Для вирощування на підвіконні найкраще підійдуть сорти, які починають достигати через 35 днів після появи сходів. Так як у квартирі відсутні комахи-запилювачі, потрібно вибирати гібридні сорти огірків, у яких без запилення з’являються жіночі квіти. Це такі:
- аванс F1,
- квітневий F1,
- дружна сімейка F1,
- зозуля F1.
Як підготуватися до посадки огірків на підвіконні
- Ємність. Потрібні широкі контейнери, оскільки коренева система огірка росте більше вшир, ніж вглиб. Перед використанням контейнера чи ящика помийте його господарським милом.
- Ґрунт. Для вирощування овочів можна використовувати покупний ґрунт. Це може бути субстрат, призначений для гарбузових культур чи кімнатних квітів. Якщо ви робите самостійно суміш, то потрібно взяти у рівних кількостях городню землю, компост і дерн. Але перед використанням суміші її потрібно знезаразити від бактерій. Покладіть ґрунт у гарячу духовку і потримайте там протягом півгодини, це уб’є всі хвороботворні мікроорганізми.
- Пророщення насіння. Багато хто перед посадкою пророщує насіння, так воно швидше сходить – вже на другий-третій день після посіву.
Як правильно сіяти огірки для вирощування на підвіконні
- На дно контейнера чи ящика покладіть дренажний шар.
- Ґрунту насипте трохи не доходячи до верху ємності. Під час зростання культури підсипайте землю, це позитивно впливатиме на розвиток кореневої системи.
- Полийте ґрунт, коли вбереться вода, висійте насіння на глибину півтора-два сантиметри на відстані 15 см.
- Для створення тепличних умов накрийте ящик прозорою плівкою і поставте у тепле місце. Для проростання огірків потрібна температура 25-27 градусів.
- Після появи сходжень зніміть плівку, а ємність поставте на світле підвіконня, температура повинна бути 18-25 градусів.
Як доглядати за огірками на підвіконні
- Освітлення. Огіркам потрібне освітлення до 15 годин на добу. Досягти таких умов можна за допомогою спеціальної фітолампи чи звичайної світлодіодної. Встановіть лампу над саджанцями на висоті 40 см і піднімайте вгору по мірі їх зростання. Зранку лампу вмикайте на 12-15 годин, а ввечері вимикайте.
- Тепло. Огіркам потрібне тепло і відсутність протягів. Тому варто утеплити вікна у разі необхідності.
- Полив. Огірки потрібно поливати та обприскувати, оскільки вони люблять вологу. Поливати огірки краще вранці водою кімнатної температури.
- Підгодівля. Огірки потрібно регулярно підгодовувати. Перша підгодівля проводиться через 2 тижні після сходження. Щоб допомогти огіркам наростити зелену масу, їм потрібен азот, можна використовувати як мінеральні, так і органічні добрива. Друга підгодівля робиться, коли огірки починають квітнути. Тут культурі потрібні підживлення на основі калію. У період достигання плодів варто зробити третю підгодівлю на основі фосфору та калію. Тому необхідно внести у ґрунт 20 г суперфосфату і 15 г сірчанокислого калію.
- Формування огірків. З огірків, що ростуть на підвіконні, необхідно сформувати одне стебло і вивести його вгору. Коли огірок виросте високо, тоді потрібно видалити верхівку і вуса. Бо вони забирають усі поживні речовини, що повинні йти на зростання плоду.
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