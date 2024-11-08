Як виростити опеньки на ділянці: шість способів, щоб восени мати свіжі гриби під рукою

Опеньки — справжні лісові дари осені. Але ці гриби можна вирощувати у себе на дачі, в городі і навіть вдома.

Існує шість ефективних методів вирощування опеньків своїми руками:

в мішках у льоху;

на колодах;

в теплиці;

в банці;

на пеньках;

спорами.

Давайте розглянемо кожен з них окремо.

В льоху в мішках

Дуже важливо все приміщення перед висаджуванням продезінфікувати. Пам'ятайте, що вентиляція в льоху повинна бути ефективною протягом всього року, а взимку ще й необхідно забезпечити опалення. Як ґрунт для міцелію можна використати:

лушпиння насіння;

подрібнену солому;

дерев'яну тирсу;

листя дерев;

блоки з субстратом.

Рослинні інгредієнти потрібно залити гарячою водою і залишити на 12 годин для дезінфекції від плісняви та шкідників. Як тільки суміш охолоне, до неї додають міцелій грибів та ретельно перемішують. Далі отриману суміш слід розподілити по мішках (можна використовувати від 5 до 50 кг) та розмістити у льоху на полицях.

Через три дні не забудьте зробити в мішках надрізи (5-6 см довжиною). Вже за 14-20 днів ви побачите, що гриби проростають через ці надрізи. На цій стадії опенькам необхідне правильне освітлення, висока вологість повітря та температура не менше 14-16 градусів.

Як виростити опеньки на колоді

Опеньки можна вирощувати не лише на вулиці, але й приміщенні, якщо створити для них температуру від 10 до 25 градусів. Для вирощування найкраще підійде колода з модрини. Обирайте з корою, не гнилу, але вологу, довжиною від 300 до 500 мм, в діаметрі 200-500 мм. Якщо ви знайшли суху колоду, то попередньо замочіть її у воді на три дні, а потім дайте зайвій рідині стекти.

В колоді виріжте отвори 1-4 см розміром. Відстань між ними повинна бути не менше 10-12 см. Вставте в них міцелій (чистими руками) і загорніть кожну колоду у поліетиленову плівку, в якій зробіть отвори для циркуляції повітря. Перенесіть у вологе та темне місце. Опеньки з'являться вже за 3-4 місяці за температури 20 градусів. Можна покласти колоду на балконі, але вам знадобиться підтримувати достатню вологість.

В теплиці

За рівнем вологи та температурою повітря теплиці чи парники ідеально підходять для вирощування опеньків. Розмістіть тут колоди, поліна і пні, в яких не забудьте зробити невеликі отвори, куди поміщається міцелій грибів. Не забувайте регулярно зволожувати насадження, щоб підтримувати необхідний рівень вологи.

Як виростити опеньки в банках

Якщо у вас немає присадибної ділянки, цей спосіб вирощування підійде найкраще, адже банки можна розмістити, наприклад, на балконі. Для міцелію необхідно приготувати субстрат, який містить тирсу (найкраще брати модринову) та висівки у співвідношенні 3 до 1. Замочіть його у воді на добу, а потім відіжміть зайву вологу і ущільніть.

Банку слід стерилізувати у гарячій воді, щоб гриби не заразилися пліснявою. Коли суміш охолоне, в ній роблять отвори до дна банки і поміщають в них грибний міцелій. Ємніть потрібно закрити кришкою з дірками, а ще накрити обов'язково зволоженою ватою (її по мірі висихання зволожують). Поставте банку у темне та вологе місце.

Через місяць грибниця почне зростати, але гриби можна буде збирати за 15-20 днів після цього. Після зрізання грибів, викидати банку не потрібно, адже опеньки з'являться знову через 14-20 днів.

Вирощування на пеньках

На пеньки гриби висаджують обов'язково в теплу, але не спекотну пору року. Обов'язково зробіть в деревині виїмки, куди викладіть шматочки грибниці розміром не менше 1-2 см. Прикрийте зверху вологою тирсою або мохом. Не забувайте регулярно зволожувати ґрунт навколо пеньків, щоб запобігти його пересиханню.

Як розводити опеньки споровим способом

Обирайте капелюшки грибів темно-коричневого кольору знизу, вони вже перестигли. Покладіть їх у ємність, залийте на один день чистою водою. Не виймаючи з води, розітріть у руках і процідіть. В цьому розчині містяться спори грибів, якими можна обробити пеньки та колоди на ділянці. Найкраще обирати ті, які мають заглиблення чи зарубки. Зверху прикрийте мохом чи вологою тирсою. Спорам потрібен час для проростання і гриби можуть з'явитися аж через 1-2 роки.

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