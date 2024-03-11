Як виростити редиску солодкою та міцною: 10 секретів від досвідчених городників

Редиска є невибагливим коренеплодом, виростити якого під силу будь-якому початківцю. Але є помилки, про які можуть не знати городники та які зіпсують смак редиски, через які вона може вирости пустотою, гіркою, піти в стрілки. Розповідаємо про них.

Гарне освітлення. Для редиски, як і для більшості культур потрібне сонячне світло з ранку до вечора.

Вибирайте якісне насіння редиски. Рекомендується відібрати чи купити насіння діаметром не менше 2,5 мм, дрібне насіння часто дає неякісні коренеплоди та більш схильне до стрілкування.

Кислотність та склад ґрунту. Найкращим для коренеплоду буде суглинистий, вологомісткий ґрунт з нейтральним pH. Він повинен бути удобреним за рік до цього органічними добривами та добре обробленим. Якщо багато піску, ґрунт буде швидко висихати, тому краще додати до ґрунту торф, перегній, компост.

Посів редиски в борозни. Розпушіть ґрунт і зробіть борозенки глибиною близько 1 см. Дотримуйтесь відстані між борозенками 20 см. Полийте їх, висійте насіння і засипайте ґрунтом.

Сійте редис залишаючи 2-3 см між рослинами. Загущення може призвести до гіркоти. Якщо посіви засіяні дуже густо, прорідіть посіви через 5-6 днів після сходів, це не лише зробить її солодкою, а й великою за розмірами..

Підживлення редиски. Перед посівом внесіть золу та комплексне мінеральне добриво. Але будьте дуже обережні з добривами - додавання свіжої органіки може призвести до того, що редис залишиться порожнім усередині.

Сходи, що з'являються, опудрюють золою або сумішшю золи та тютюнового пилу, у пропорції один до одного для відлякування шкідників.

Підгодовуйте редис при необхідності. Якщо листя зблідло, терміново підгодуйте рослини комплексним добривом швидкого приготування.

Підтримуйте постійну вологість ґрунту. Найчастішою причиною гіркоти редиски є її недостатній полив. Коли вологи в ґрунті мало, в коренеплоді відразу ж починає виділятися гірчичне масло від якого редиска стає гіркою. Регулярно поливайте рослини та мульчуйте сухим торфом або перегноєм, щоб запобігти утворенню кірки.