Як виростити редиску солодкою та міцною: 10 секретів від досвідчених городників

Всі секрети, що допоможуть виростити солодку, соковиту та пружну редиску
Редиска є невибагливим коренеплодом, виростити якого під силу будь-якому початківцю. Але є помилки, про які можуть не знати городники та які зіпсують смак редиски, через які вона може вирости пустотою, гіркою, піти в стрілки. Розповідаємо про них.
Як виростити смачну редиску
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Гарне освітлення. Для редиски, як і для більшості культур потрібне сонячне світло з ранку до вечора.
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Вибирайте якісне насіння редиски. Рекомендується відібрати чи купити насіння діаметром не менше 2,5 мм, дрібне насіння часто дає неякісні коренеплоди та більш схильне до стрілкування.
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Кислотність та склад ґрунту. Найкращим для коренеплоду буде суглинистий, вологомісткий ґрунт з нейтральним pH. Він повинен бути удобреним за рік до цього органічними добривами та добре обробленим. Якщо багато піску, ґрунт буде швидко висихати, тому краще додати до ґрунту торф, перегній, компост.
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Посів редиски в борозни. Розпушіть ґрунт і зробіть борозенки глибиною близько 1 см. Дотримуйтесь відстані між борозенками 20 см. Полийте їх, висійте насіння і засипайте ґрунтом.
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Сійте редис залишаючи 2-3 см між рослинами. Загущення може призвести до гіркоти. Якщо посіви засіяні дуже густо, прорідіть посіви через 5-6 днів після сходів, це не лише зробить її солодкою, а й великою за розмірами..
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Підживлення редиски. Перед посівом внесіть золу та комплексне мінеральне добриво. Але будьте дуже обережні з добривами - додавання свіжої органіки може призвести до того, що редис залишиться порожнім усередині.
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Сходи, що з'являються, опудрюють золою або сумішшю золи та тютюнового пилу, у пропорції один до одного для відлякування шкідників.
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Підгодовуйте редис при необхідності. Якщо листя зблідло, терміново підгодуйте рослини комплексним добривом швидкого приготування.
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Підтримуйте постійну вологість ґрунту. Найчастішою причиною гіркоти редиски є її недостатній полив. Коли вологи в ґрунті мало, в коренеплоді відразу ж починає виділятися гірчичне масло від якого редиска стає гіркою. Регулярно поливайте рослини та мульчуйте сухим торфом або перегноєм, щоб запобігти утворенню кірки.
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Вчасно прибирайте врожай редиски. Наступною причиною після недостатнього поливу, чому редиска пече, є час її прибирання. Якщо коренеплоди перезріли, вони будуть гірчити.
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