Як виростити троянду з букета: дієві способи живцювання

Купівля букета троянд може миттєво прикрасити вашу оселю, але чи знаєте ви, що з цих квітів можна виростити абсолютно нові?

Троянди є найбільш бажаними рослинами на присадибній ділянці, їх часто вирощують в домашніх умовах. При цьому багато квітникарі замислюються над тим, як розмножити культуру, щоб мати в саду достатню кількість декоративних квітів. Існує безліч способів розмноження, при цьому найбільш доступним і простим є живцювання.

Про це пише Agromarket.

Дотримуючись нескладних рекомендацій і знаючи, як укоренити троянди, кожен квітникар зможе освоїти технологію і зайнятися розведенням інших рослин.

Як виконується укорінення троянд з букета та куща

Існує кілька способів укорінення живців. При цьому можна використовувати не тільки рослини, наявні на присадибній ділянці, а й взяти живець з подарункового букета.

Щоб виконати успішне розмноження, необхідно знати особливості культури:

• Для живцювання підходять сорти з червоними бутонами і відтінками цього кольору. Сорти з бузковими пелюстками, біколор та інші незвичайні забарвлення створені шляхом клонування і отримати нову рослину з вихідним забарвленням в домашніх умовах не вийде.

• Якщо живець нарізається з куща, він повинен бути міцним і без бічних відростків та суцвіть.

• Щоб виростити троянди з букета, вибирають квіти вітчизняного, а не закордонного виробника. Імпортовані квіти проходять обробку препаратами-консервантами для збереження зовнішнього вигляду, і такі живці досить складно формують кореневу систему.

Для пророщування підходить стебло з середньої частини. На ньому має перебувати більше трьох бруньок. Нарізку посадкового матеріалу виконують, так, щоб верхня частина залишалася рівною, а нижній зріз був під кутом 45 градусів. При цьому використовують чистий і гострий ніж. У нижній частині стебла видаляють листя.

Короткий огляд способів укорінення

Існує кілька способів, як укоренити троянду з букета і з куща, розглянемо найбільш популярні методи.

Найбільш часто квітникарів цікавить питання, як виростити троянду з букета, це нескладно зробити якщо квіти:

• свіжі, мають міцні стебла без ознак пошкоджень з коричнево-зеленою поверхнею;

• не оброблені хімією;

• мають життєздатні бруньки.

Для вкорінення відрізають стебло довжиною 15-20 см з середньої частини, на якому розташовані 3-4 великі бруньки. Процедуру краще виконувати під водою, після цього з нижньої частини видаляють листя і відразу ставлять відросток в ємність з якісною водою без хлору. Оптимально залишати на стеблі не більше 2-3 листочків, в іншому випадку, вони будуть забирати у рослини поживні речовини.

Якщо планується розмножити троянду, що росте в саду, нарізку живців виконують влітку після закінчення цвітіння.

Посадковий матеріал протягом доби витримують в ємності з водою, а для того, щоб прискорити проростання в воду додають стимулятор росту, який представлений і широкому асортименті в садівничих магазинах.

Після того, як живці протягом доби витримали в воді, існує кілька способів, як посадити троянду з букета в землю, при цьому не завжди використовують горщик з грунтом. Також гілочки можна проростити декількома способами.

У картоплі

Для цього підійде бульба середнього розміру. У зв'язку з тим, що нашою метою є пророщування квітки, а не бульби, на ній гострим ножем вирізають бруньки. Потім стебла вставляють в бульбу, а саму картоплю поміщають в глибоку ємність і засипають до половини звичайною землею або субстратом для вирощування розсади. Якщо таким способом вкорінюються кілька живців, то бульби розташовують поруч в одному контейнері.

Завдяки картоплі, живець захищений від бактерій і одночасно отримує необхідні для росту поживні речовини і вологу. А, щоб прискорити проростання, гілочку троянди разом з картоплею накривають кришкою, для підтримки оптимальної температури і вологості. При пророщування постійно підтримують вологість ґрунту.

У воді

Живці витримують у воді, щодня змінюючи її на свіжу. При цьому використовують воду з колодязя або джерела, важливо, щоб вона не містила хлор. Пророщування виконують в світлому, але прохолодному приміщенні. Якщо все зроблено правильно, через два тижні з'являться корені.

У поліетилені

Підготовлені живці укладають в пакет, заповнений якісним вологим ґрунтом, змішаним з мохом-сфагнумом. Його можна придбати в спеціалізованих магазинах. Пакет з живцями щільно зав'язують і поміщають в прохолодне і темне приміщення. Утворений всередині пакету конденсат буде підтримувати необхідну вологість. Як стверджують фахівці, через 30-45 днів живці вже матимуть кореневу систему.

У відкритому ґрунті

Проростити живці можна в відкритому ґрунті і в домашніх умовах. При посадці в саду вибирають сонячну ділянку, захищену від вітру з родючим ґрунтом. Живці заглиблюють на 5 см, на відстані один від одного на 15-20 см. Ґрунт добре зволожують і накривають рослини пластиковою пляшкою або скляною банкою.

У горщику

При пророщування живців в домашніх умовах, готують горщик з дренажними отворами і універсальний ґрунт для розсади. Після того, як живець протягом доби витримали у воді зі стимулятором росту, його заглиблюють в ґрунт на глибину до 3 см. Далі за допомогою пластикової пляшки створюють подобу теплиці і залишають в світлому місці при температурі не більше +25 градусів.

Як тільки з бруньки з'явиться новий паросток, це свідчить про початок формування кореневої системи. При цьому не варто поспішати і пересаджувати рослину у відкритий ґрунт. Якщо вкорінення виконується в кінці літа — найкращий час для посадки на постійне місце — майбутня весна, після того, як мине загроза заморозків і ґрунт прогріється до +12 градусів.

Знаючи, як посадити троянду з букета і як розмножити троянди живцюванням, ви завжди будете мати в саду красиві рослини, зможете ефектно оформити територію. А, ознакою того, що держак почав розвиватися, є зелений колір бруньок. Якщо вони стануть коричневими або чорними, то можна не витрачати час на подальший догляд, а приділяти увагу іншим паросткам.

Раніше ми писали, чим та скільки разів підживлювати троянди навесні, щоб цвіли ціле літо.

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