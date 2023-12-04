Як виростити успішну і щасливу дитину: секрети шведського виховання

Такий метод дозволяє шведським батькам виховати в дитині любов до життя, цілеспрямованість та силу.

Шведи виховують своїх дітей сильними, впевненими та щасливими. Цьому методу вже понад 164 роки і обертається він навколо поняття «життя під відкритим небом». Ідея цього методу полягає у пізнанні дитиною природи і навколишнього середовища. Розказуємо, як виростити свою дитину сильною та щасливою, з посиланням на видання Тimesofindia.

Як виростити успішну і щасливу дитину: шведський метод виховання

Як пише видання, шведська система виховання дітей опирається на певне коло ідей, аби виростити розумних, щасливих, успішних і цілеспрямованих дітей.

Дуже багато часу та уваги приділяється прогулянкам на свіжому повітрі. Шведські батьки обов’язково планують час прогулянок, щоб дитина отримала максимальну користь від них. У Швеції ранкові та вечірні прогулянки для дітей – це обов’язковий ритуал. Оскільки наразі є багато факторів, таких як гаджети і телевізори, які забирають велику кількість часу у дітей. Тому батьки привчають своїх дітлахів більше гратися на природі.

«Головним правилом такого методу є те, що батьки повинні використовувати у вихованні все, що у пропонує життя і природа, та без надмірних зусиль», - роз’яснила Лінда Ейкесон Макгурк, автор книг «Життя під відкритим небом» і «Немає такого поняття, як погана погода».

Авторка наголошує, що потрібно заохочувати кожну дитину цінувати навколишній світ – птахів, метеликів, листя, дерева і тварин. Навіть коли погана погода, це зовсім не підстава для того, щоб залишатися вдома. Варто просто тепліше вдягатися і обов’язково йти прогулятися. Тому шведські батьки завжди виводять своїх дітей на прогулянки під час дощу, одягнувши на них дощовики і прихопивши парасольки.

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