Як виростити великий урожай зеленої цибулі на підвіконні: треба зробити ось що

Якщо правильно вибрати посадковий матеріал, то зеленого пера буде в рази більше.

Узимку дуже хочеться домашньої зелені, адже вона така запашна та соковита — не така, як з магазину. І її досить легко виростити на своєму підвіконні, головне — знати кілька нюансів. Розповідаємо, як правильно вирощувати зелену цибулю на підвіконні, щоб ласувати своєю зеленню до самої весни.

Як правильно вибрати посадковий матеріал, щоб зеленого пера було багато

Дехто вважає — якщо вибрати велику цибулину, то пера буде більше, ніж зі звичайної. Однак, це не зовсім так.

Для того, щоб з цибулини взяти якомога більше зелені, її розмір не такий вже й важливий. Треба, щоб посадковий матеріал мав кілька зачатків, з яких ростиме пір’я. Це легко визначити — необхідно зробити ось що. Візьміть ніж та зріжте верхню частинку цибулини — якщо там два-три зачатки, цибуля випустить максимальну кількість пера.

Виберіть для посадкового матеріалу неушкоджені цибулини, які вже проростають. Якщо такої немає, можна замочити будь-яку на пів години в гарячій воді. Потім зніміть з цибулин верхній шар лушпиння та обріжте верхівки, пеньок має бути розміром з півтора сантиметра.

Як вирощувати зелену цибулю на підвіконні: покрокова інструкція

Знайдіть пластикову ємність такого розміру, щоб вона помістилася на вашому підвіконні. Приготуйте субстрат: змішайте в однакових порціях ґрунт і пісок, можна купити готовий у магазині. Засипте субстрат у підготовлену ємність, ретельно розрівняйте землю та полийте водою. Висадіть цибулини не дуже глибоко на достатній відстані одна від одної. Цибуля любить тепло, тому намагайтеся тримати її там, де температура 25 градусів. Регулярно поливайте ґрунт, щоб він не пересихав.

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