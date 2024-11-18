Як виростити великий урожай зеленої цибулі на підвіконні: треба зробити ось що

Якщо правильно вибрати посадковий матеріал, то зеленого пера буде в рази більше.
Узимку дуже хочеться домашньої зелені, адже вона така запашна та соковита — не така, як з магазину. І її досить легко виростити на своєму підвіконні, головне — знати кілька нюансів. Розповідаємо, як правильно вирощувати зелену цибулю на підвіконні, щоб ласувати своєю зеленню до самої весни.
Як правильно вибрати посадковий матеріал, щоб зеленого пера було багато
Дехто вважає — якщо вибрати велику цибулину, то пера буде більше, ніж зі звичайної. Однак, це не зовсім так.
Для того, щоб з цибулини взяти якомога більше зелені, її розмір не такий вже й важливий. Треба, щоб посадковий матеріал мав кілька зачатків, з яких ростиме пір’я. Це легко визначити — необхідно зробити ось що. Візьміть ніж та зріжте верхню частинку цибулини — якщо там два-три зачатки, цибуля випустить максимальну кількість пера.
Виберіть для посадкового матеріалу неушкоджені цибулини, які вже проростають. Якщо такої немає, можна замочити будь-яку на пів години в гарячій воді. Потім зніміть з цибулин верхній шар лушпиння та обріжте верхівки, пеньок має бути розміром з півтора сантиметра.
Як вирощувати зелену цибулю на підвіконні: покрокова інструкція
- Знайдіть пластикову ємність такого розміру, щоб вона помістилася на вашому підвіконні.
- Приготуйте субстрат: змішайте в однакових порціях ґрунт і пісок, можна купити готовий у магазині.
- Засипте субстрат у підготовлену ємність, ретельно розрівняйте землю та полийте водою.
- Висадіть цибулини не дуже глибоко на достатній відстані одна від одної.
- Цибуля любить тепло, тому намагайтеся тримати її там, де температура 25 градусів.
- Регулярно поливайте ґрунт, щоб він не пересихав.
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