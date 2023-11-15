Як виростити зелену цибулю на підвіконні: таким способом ви отримаєте удвічі більше зеленого пера

Яка ж ароматна, соковита і смачна саме та зелень, яка вирощена на своїй ділянці. Вона зовсім не йде у порівняння з тією, що ми купуємо у магазині. Але вже глибока осінь, тому до весни доведеться зачекати із домашньою зеленню. Та якщо дуже хочеться приправити свіжозварений суп чи салат своєю зеленою цибулькою, то так довго чекати немає потреби. Адже її можна виростити на підвіконні, до того ж, це можна робити упродовж кількох місяців, аж до весни. Розповідаємо, як правильно вирощувати зелену цибулю на підвіконні, щоб кожного дня смакувати своєю зеленню.

Як виростити зелену цибулю на підвіконні: підготовка

Для того, аби отримати багатий запашний урожай зелені, необхідно спочатку вибрати посадковий матеріал. Дехто вважає, що потрібна велика цибулина, тоді і врожай буде більший. Але це зовсім не так.

Насправді, щоб отримати побільше зелені з однієї цибулини, її розмір не на стільки важливий. Дуже важливо для майбутнього великого врожаю те, що цибулина повинна бути багатозачатковою. Як це визначити? Потрібно зробити зріз цибулини, там повинно бути два зачатки, така цибуля дасть більше зеленого пір’я.

Для посадки вибирають неушкоджені голівки ріпчастої цибулі, яка вже має ознаки проростання від 2 сантиметрів. Якщо ви придбали цибулю у супермаркеті, тоді замочіть її на 30 хвилин у гарячій воді. Потім зніміть з неї сухе лушпиння та обріжте верхівки, залишаючи пеньок на 1 см.

Як вирощувати зелену цибулю на підвіконні у ґрунті

Для посадки спочатку потрібно взяти пластикову ємність чи контейнер, потім варто приготувати субстрат. Для цього змішайте у однакових пропорціях звичайну землю та пісок. Потім прогрійте землю у духовці або обдайте окропом, таким чином ви зможете знищити всі мікроорганізми та паразитів. А можна купити готову суміш в магазині для кактусів, вона також підходить для висадки цибулі.

Як садити цибулю в ґрунт: покрокова інструкція.

Засипте субстрат у контейнер, добре розрівняйте і полийте теплою водою. Висадіть цибулини у ґрунт не дуже глибоко, на невеликій відстані одна від одної. Поставте контейнер на світлу сторону і тепле підвіконня. Регулярно поливайте ґрунт, уникаючи його пересихання. Стежте за температурою, вона повинна становити 25-26 градусів.

Як вирощувати зелену цибулю у воді

Це найбільш економний спосіб вирощування зелені на підвіконні. Бо він не вимагає додаткових витратних матеріалів. Для посадки можна використовувати будь-яку ємність – пластиковий стакан чи навіть лоток з-під яєць. За живильне середовище служитиме водопровідна вода. Але її потрібно попередньо відстояти, щоб позбутися вмісту хлору.

Порядок посадки зеленої цибулі у воду.

Спочатку налийте в ємність трохи відстояної води. Потім помістіть цибулину у ємність таким чином, щоб у воді був тільки її кінчик. Для цього слід обирати відповідну тару, щоб цибуля не провалювалася у воду. Поставте ємність і з цибулиною в прохолодне темне місце для пророщування. Коли зелень почне проростати, перенесіть цибулю на підвіконня. Змінюйте воду один раз на добу в перші три дні, далі - один раз на тиждень. Не забувайте стежити за рівнем води, підливайте воду під час випаровування і знищуйте гнилі цибулини.

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