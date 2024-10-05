Як висушити мокрий одяг за п'ять хвилин без фена: чотири способи, які можуть бути корисними

В житті трапляються різні несподівані ситуації: ви можете промокнути під дощем, вам можуть запросити на раптову зустріч, а весь одяг ще мокрий після прання тощо. Як висушити мокрий одяг за п'ять хвилин.

Одним із самих популярних і дієвих способів є використання фена. Особливо, якщо це речі з легких тканин. Якщо річ ще дуже мокра, спочатку відтисніть її. З неї не повинна капати вода. Повісьте на плічка, включіть фен. Якщо є, обов'язково візьміть насадку-концентратор. Краще обирати холодне або ледь тепле повітря.

Фен слід тримати від одягу на відстані 25-30 см, постійно рухаючи ним зі сторони в сторону, знизу догори. Так ви не пошкодите тканину.

Як висушити одяг за 5 хвилин без фена

Досить простим і ефективним способом висушити мокрий одяг є використання праски. Однак тут дуже важливо, щоб річ не була зовсім мокрою, тому перед початком процедури її потрібно добре відтиснути.

Тоді розкладіть одяг на рівній твердій поверхні, розправте, налаштуйте на прасці необхідну температуру і пройдіться по всій тканині, звертаючи особливу увагу таким місцям як комірець, шви, біля ґудзиків. Виставляйте вищу температуру для щільнішого матеріалу. Якщо потрібно висушити делікатну тканину, покладіть її між двох сухих рушників. Вони допоможуть увібрати зайву вологу і не пошкодити річ.

Вже за 5-10 хвилин одяг буде сухим. Після цього розвісьте його на плічках, дайте охолонути.

Для невеликих речей можете використовувати духову шафу. Попередньо розігрійте її до температури 100 градусів. Вимкніть духовку, вставте всередину деко, а на ньому рівно розкладіть вироби, які потрібно висушити.

Кожні 5-7 хвилин перевіряйте, чи одяг вже сухий. Найчастіше волога дуже швидко випаровується.

В пригоді може стати й старий вентилятор. Однак, будьте готові, що він зможе висушити річ приблизно за півгодини. Але в цей час ви можете займатися своїми справами. Одяг слід розвісити на плічка, розмістити на відстані 50-100 см від вентилятора, увімкнути найсильніший режим. Не забудьте розблокувати функцію обертання, тоді одяг підсушуватиметься рівномірно.

Якщо у вас є трохи більше часу і вам потрібно висушити мокрий одяг без світла, скористайтеся рушниками. Вологу річ потрібно обгорнути махровим рушником, а потім сильно надавити по всій довжині. Рушник повинен увібрати в себе більшу частину вологи. Далі повторіть процедуру, але вже з іншим рушником. Потім розвісьте річ на плічках на балконі чи у добре провітрюваному приміщені.

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