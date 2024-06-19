Як вивести пирій на городі: чому не варто використовувати оцет для знищення бур’яну

Пирій дуже надокучає всім городникам, бо його вкрай важко вивести. Він з’являється всюди, в народі його називають "черв'як-трава". Втім, досвідчені господарі вже винайшли купу простих методів для боротьби з цим бур’яном. Розповідаємо, як швидко і надовго вивести пирій зі свого городу, та чому оцет не допомагає у боротьбі з бур’яном.

Як позбутися пирію на городі: прості способи, перевірені часом

Прополоти й перекопати ділянку. Це один із найдієвіших і найбезпечніших для ґрунту методів, хоча доведеться попрацювати. Треба підтягнути рослину вилами та витягнути з корінням, бур’ян спалити, а ділянку по можливості перекопати також вилами. Так ви не пошкодите овочеві культури й повитягуєте увесь пирій.

Це один із найдієвіших і найбезпечніших для ґрунту методів, хоча доведеться попрацювати. Треба підтягнути рослину вилами та витягнути з корінням, бур’ян спалити, а ділянку по можливості перекопати також вилами. Так ви не пошкодите овочеві культури й повитягуєте увесь пирій. Мульчування. Цей спосіб підходить для захисту рослин, які мають слабку кореневу систему – малини, полуниці, суниці. Треба у міжрядді розкласти солому, кору, тирсу чи інший бур'ян, таким чином перекривається доступ до сонячного світла. А пирій не зможе рости без нього. Також підійде чорна поліетиленова плівка, якщо немає мульчі.

Цей спосіб підходить для захисту рослин, які мають слабку кореневу систему – малини, полуниці, суниці. Треба у міжрядді розкласти солому, кору, тирсу чи інший бур'ян, таким чином перекривається доступ до сонячного світла. А пирій не зможе рости без нього. Також підійде чорна поліетиленова плівка, якщо немає мульчі. Сидерати. Ці рослини не лише приносять користь для ґрунту, насичуючи його корисними мікроелементами, але й захищають від появи бур’янів. Якщо висадити на городі ріпак, конюшину, гречку чи овес, можна закрити одразу кілька проблем: зникне пирій, а виснажений ґрунт відпочине й отримає багато корисних мікроелементів.

Ці рослини не лише приносять користь для ґрунту, насичуючи його корисними мікроелементами, але й захищають від появи бур’янів. Якщо висадити на городі ріпак, конюшину, гречку чи овес, можна закрити одразу кілька проблем: зникне пирій, а виснажений ґрунт відпочине й отримає багато корисних мікроелементів. Хімічні засоби. Ще можна боротися з пирієм за допомогою гербіцидів. Якщо обробити бур’ян таким розчином, через 10-20 днів від нього не залишиться й сліду.

Чому не варто застосовувати оцет для знищення пирію

Багато хто вдається до народних методів: обприскування оцтом, сіллю чи содою. Але такі способи абсолютно не ефективні, і якщо дають якийсь результат, то ненадовго.

Ці засоби можуть спалити наземну частину пирію, тому через деякий час він виростає знову, і все доводиться робити спочатку. У такому випадку краще вибирати альтернативні методи, які точно знищать набридливий бур’ян.

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