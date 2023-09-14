Як вивести плісняву зі стін: хімічні засоби та корисні лайфгаки

Можна скористатися спеціальними засобами проти цвілі та побутовою хімією або ж вдатися до народних підручних методів.

Пліснява – однин із найдавніших грибків, живучості якого можна тільки позаздрити. Це дуже дуже підступне явище, яке окрім того, що псує побут вдома, може негативно вплинути на здоров'я та призвести до серйозних захворювань. Як вивести плісняву зі стін – читайте на ТСН.ua.

Якщо у вашому помешканні на стінах з’явився грибок, існують два шляхи боротьби з ним. Можна скористатися спеціальними засобами проти цвілі та побутовою хімією або ж вдатися до народних підручних методів. Зауважимо, що пліснява така живуча, що для успішного її виведення може довестися скористатися обома варіантами.

Як вивести плісняву зі стін

Для виведення грибка зі стін вдома найпростіше придбати спеціалізовані або універсальні мийні засоби для видалення плісняви. Знадобляться також губка та серветка для прибирання. Перевага таких засобів у готовності до використання: не треба готувати розчин самотужки. Здебільшого такі засоби на певний час треба розпорошити на стіну, а потім видалити губкою чи тканиною.

Антисептична ґрунтовка

Антисептична ґрунтовка – найвідоміший і перевірений засіб проти плісняви, яка видаляє спори і та робить неможливою їхню нову появу. Продається в магазинах будматеріалів. Перед нанесенням стіну слід ретельно зачистити так, аби зняти всі пошкоджені шари. Потім ґрунтовку треба рівномірно нанести на стіну малярським пензлем та залишити просохнути. Опісля стіну можна штукатурити, фарбувати або наклеювати шпалери.

Універсальний антисептик

Універсальний антисептик – ефективний проти всіх видів цвілі і грибків, який можна застосовувати на будь-яких поверхнях, зокрема й покритих лаком. Антисептик слід наносити на пошкоджену ділянку кілька разів протягом тижня. Для повного виведення плісняви зазвичай вистачає одного тижня. Засіб продається в будівельних магазих. Зауважимо, що антисептик – дуже їдкий засіб, тож працювати з ним слід у рукавичках, респіраторі та окулярах.

Фунгіциди

Фунгіциди – засіб, видаляє грибок та перешкоджає повторній його появі. Можна застосовувати і всередині приміщення, і зовні. Засіб добре проникає у тріщини та заглиблення. Перед застосуванням треба ретельно очистити та зашкурити поверхню, після чого рівномірно нанести засіб. Зазвичай достатньо одного-двох застосувань на тиждень.

Виведення плісняви зі стін / Фото: Getty Images

Як вивести грибок на стінах в домашніх умовах

Аби вивести грибок на стінах у домашніх умовах, слід спершу губкою або шкребком максимально ретельно зчистити цвіль. Тобто треба видалити пошкоджені пліснявою шпалери чи фарбу на стінах. Щоб вивести плісняву назавжди, потрібна якомога ретельніша і глибша зачистка.

Подбайте також про створення несприятливого для спор грибка мікроклімату: частіше провітрюйте приміщення та стежте за рівнем вологості.

Важливо: аби не дихати цвіллю та хімією, використовуйте респіратор та окуляри. Проводьте роботи в рукавичках. Після цього згадані засоби треба або викинути до сміття та одразу винести (губки, ганчірки), або ретельно продезінфікувати (скребки, щітки, наждачка).

Народні засоби проти плісняви

Оцет

Оцет ідеально підходить для видалення плісняви, адже він не токсичний, хоча й має різкий запах. На пошкоджену грибком поверхню оцет можна розпорошити пульверизатором або нанести ганчіркою. Певний час треба зачекати і протерти ділянку. Задля профілактики розпорошувати оцет на проблемні зони раз можна раз на тиждень.

Оцет можна також застосувати разом із содою. Спершу пошкоджену ділянку слід натерти содою, а після цього нанести туди оцет. Чекаємо трохи часу і видаляємо все жорсткою губкою.

Аміак (нашатирний спирт)

Аміак допоможе позбутися грибка на непористих поверхнях – плитці, склі, пластикових виробах. Засіб треба змішати з водою у пропорції 1: 1 та нанести пульверизатором на уражену поверхню. Через одну-дві години розчин слід видалити вологою губкою.

Прибирання / Фото: pixabay.com

Перекис водню

Перекис водню – потужний антигрибковий і антибактеріальний засіб. Він не токсичний і не має неприємного запаху. У нерозбавленому вигляді нанесіть перекис на уражені пліснявою стіни, а через 10 хв. видаліть плісняву губкою або ганчіркою.

Лимонна кислота

Лимонна кислота – ефективний засіб проти будь-якого типу цвілі. Треба розвести 1 столову ложку лимонної кислоти в 200 мл води (1 склянка) і розпилювачем або губкою нанести цей розчин на поверхню. Після цього чекаємо 15-30 хв. і змиваємо.

Відбілювач

Видалення грибка за допомогою відбілювача використовується на етапі оздоблювальних робіт. Для цього треба розвести його з водою у пропорції 1:10 та розпорошити на поверхню до того, якк вона буде покрита будівельними матеріалами. Перед оздобленням стіни слід повністю висушити. Зауважимо, що відбілювач – агресивний засіб, тому знадобляться рукавички.

Мідний купорос

Для виведення плісняви розведіть 10 г мідного купоросу в 1 л води. Нанесіть на поверхню за допомогою ганчірки або розпорошіть пульверизатором, зачекайте кілька хвилин і видаліть.

Фурацилін

Фурацилін застосовують для виведення грибка зі стін у ванній. Треба перетерти 20 таблеток у порошок та розвести його у склянці теплої води. Зачекайте до повного розчинення порошка і залийте його в ємність з розпилювачем. Побризкайте поверхню, а за годину протріть її сухою ганчіркою.

Олія чайного дерева

Олія чайного дерева – ефективний засіб лише на початкових етапах поширення плісняви. Для приготування розчину треба 2 мл олії накрапати у склянку зі 100 мл води і додати чайну ложку солі. Засіб треба нанести уражену грибком поверхню і не змивати.

Читайте також: