Як вивести плями на килимі в домашніх умовах: ефективний засіб з холодильника

Якщо у вас є килим, то рано чи пізно на ньому з'являються плями.

Розповідаємо як легко почистити килим, не знімаючи з підлоги.

Перше правило для успішної чистки килима — це швидкість. Чим швидше ви відреагуєте і застосуєте хоча б зволожену щітку, губку, тим краще. З часом плями глибоко проникають в тканину і вивести їх стає набагато складніше.

Наступне, перед тим, як почистити килим, незалежно від способу, пропилососьте його або ретельно витрусіть.

Як вивести плями на килимі

Найчастіше для чистки плям використовують оцет. Розчиняють оцет у воді, у співвідношенні один до двох та протирають цим розчином плями. Завдяки кислоті, яка міститься в оцті, чистять не лише килими, а й, наприклад, вапняний наліт на кухні чи у ванній кімнаті.



Плями на килимі також можна видалити без оцту засобами, які, скоріше за все, знайдуться у холодильнику. Як пропонують знавці, можна використати капустяний сік, маринад від огірків чи помідорів, тільки не з під буряків. Після бродіння розсіл містить молочну кислоту, яка діє на плями, навіть застарілі так само як і оцет.



Щоб видалити пляму, змочіть її водою, потім вичавіть на неї капустяний сік або полийте її розсолом та ретельно потріть губкою або щіткою, втираючи сік в килим. Залиште суміш на 25-30 хвилин, а потім пропилососьте пляму.

Якщо не подобається запах, який з’являється під час та відразу після видалення плями, експерти рекомендують нейтралізувати його содою, просто після чищення килима розсолом, посипте його содою. Можна ще додатково збризнути пляму лимонним соком або краплями ефірної олії. Після цього ретельно потріть килим щіткою і знову пропилососьте.

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