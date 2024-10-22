Як вивести плями з одягу в домашніх умовах: ефективні методи

Домашніми засобами можна вивести навіть найбільш стійкі плями.

Одна пляма може зіпсувати улюблений одяг? Не варто одразу засмучуватися. Плями від трави, крові, кави та томатних соусів - можна вивести домашніми засобами.

Як вивести навіть найскладніші плями - розповідаємо далі.

Спирт

На ватний диск нанесіть спирт обережно витріть пляму до повного зникнення. Після чого потрібно добре прополоскати тканину холодною водою.

Оцет та сода

Соду та оцет потрібно змішат у співвідношенні 1:1. Нанесіть розчин на пляму та залиште на 5-10 хвилин. Після цього ретельно промийте тканину холодною водою.

Засіб для миття посуду

Нанесіть невелику кількість рідкого засобу на пляму та злегка протріть місце з плямою м'якою щіткою або клаптиком тканини. Залиште на 10-15 хвилин та промийте теплою водою.

Кукурудзяний крохмаль або сода

Посипте пляму крохмалем або содою. Це допоможе поглинути жир з тканини. Залиште на 15-20 хвилин.

Дитяча присипка

Посипте пляму припискою та залиште на 15-20 хвилин. Струсіть залишки та прополощіть тканину.

Сіль

Розчиніть 1-2 столові ложки солі в склянці холодної води. Замочіть пляму на 30-60 хвилин та промийте під струменем холодної води.

Перекис водню

Нанесіть перекись водню на пляму. Використайте 3% розчину перекису водню. Залиште на кілька хвилин та промий холодною водою.

Лимонний сік

Нанеси лимонний сік на пляму. Використовуй свіжий лимонний сік. Злегка потри пляму та залиш на 10-15 хвилин. Ретельно промий тканину водою.

Раніше ми розповідали: як вивести пляму від кави: перевірені способи