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Як вивести плями з одягу в домашніх умовах: ефективні методи

Як вивести плями з одягу в домашніх умовах: ефективні методи

Як вивести плями від одягу домашніми засобами

Домашніми засобами можна вивести навіть найбільш стійкі плями.

Одна пляма може зіпсувати улюблений одяг? Не варто одразу засмучуватися. Плями від трави, крові, кави та томатних соусів - можна вивести домашніми засобами.

Як вивести навіть найскладніші плями - розповідаємо далі.

Спирт

На ватний диск нанесіть спирт обережно витріть пляму до повного зникнення. Після чого потрібно добре прополоскати тканину холодною водою.

Оцет та сода

Соду та оцет потрібно змішат у співвідношенні 1:1. Нанесіть розчин на пляму та залиште на 5-10 хвилин. Після цього ретельно промийте тканину холодною водою.

Засіб для миття посуду

Нанесіть невелику кількість рідкого засобу на пляму та злегка протріть місце з плямою м'якою щіткою або клаптиком тканини. Залиште на 10-15 хвилин та промийте теплою водою.

Кукурудзяний крохмаль або сода

Посипте пляму крохмалем або содою. Це допоможе поглинути жир з тканини. Залиште на 15-20 хвилин. 

Дитяча присипка

Посипте пляму припискою та залиште на 15-20 хвилин. Струсіть залишки та прополощіть тканину.

Сіль

Розчиніть 1-2 столові ложки солі в склянці холодної води. Замочіть пляму на 30-60 хвилин та промийте під струменем холодної води.

Перекис водню

Нанесіть перекись водню на пляму. Використайте 3% розчину перекису водню. Залиште на кілька хвилин та промий холодною водою.

Лимонний сік

Нанеси лимонний сік на пляму. Використовуй свіжий лимонний сік. Злегка потри пляму та залиш на 10-15 хвилин. Ретельно промий тканину водою.

Раніше ми розповідали: як вивести пляму від кави: перевірені способи

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