Як вивести жовті плями від поту на білому одязі: допоможуть копійчані засоби

Як позбутися плям від поту й дезодоранту на одязі – це постійне питання, яке турбує кожного з нас із настанням тепла. Бо саме навесні та влітку ми носимо свої улюблені білі футболки, сорочки та блузи. Ці речі добре відбивають сонячні промені, тому в них не жарко. Однак на білому одязі залишаються жовті сліди від поту, які вкрай складно вивести. Втім, турбуватися не варто, є кілька підручних копійчаних засобів, які на раз упораються із проблемою. Розповідаємо про найкращі методи боротьби із жовтими плямами на білому одязі.

Як вивести жовті плями від поту й дезодоранту на білому одязі

Харчова сода й перекис водню. Змішайте у рівних пропорціях соду й перекис водню, нанесіть цю пасту на заплямовані ділянки. Дайте засобу відпрацювати 30 хвилин і виперіть як зазвичай. Ваша річ буде білосніжною, без жодних слідів неприємного жовтуватого кольору.

Змішайте у рівних пропорціях соду й перекис водню, нанесіть цю пасту на заплямовані ділянки. Дайте засобу відпрацювати 30 хвилин і виперіть як зазвичай. Ваша річ буде білосніжною, без жодних слідів неприємного жовтуватого кольору. Лимонний сік і сіль. Розріжте навпіл лимон і вичавіть сік на забруднені ділянки, потім посипте оброблені місця сіллю. Потім цю суміш треба обережно втерти у тканину, щоб не пошкодити її, і залишити відпрацьовувати на одну годину. Опісля виперіть річ, можна просто добре виполоскати проточною водою, жовті сліди зникнуть, наче їх не було.

Розріжте навпіл лимон і вичавіть сік на забруднені ділянки, потім посипте оброблені місця сіллю. Потім цю суміш треба обережно втерти у тканину, щоб не пошкодити її, і залишити відпрацьовувати на одну годину. Опісля виперіть річ, можна просто добре виполоскати проточною водою, жовті сліди зникнуть, наче їх не було. Замочування в оцті. Для цього способу треба змішати оцет і воду в рівних частинах, замочити в цій суміші річ на одну годину. Після цього виперіть одяг у звичайному режимі.

Для цього способу треба змішати оцет і воду в рівних частинах, замочити в цій суміші річ на одну годину. Після цього виперіть одяг у звичайному режимі. Господарське мило. Намочіть жовті плями і натріть господарським милом, залиште одяг на 30 хвилин. Після цього виперіть річ як зазвичай.

Намочіть жовті плями і натріть господарським милом, залиште одяг на 30 хвилин. Після цього виперіть річ як зазвичай. Плямовивідник. Якщо ви вибрали такий спосіб, щоб позбутися плям від поту, тоді варто чітко дотримуватися інструкцій, щоб не пошкодити тканину. Оскільки такі засоби можуть бути агресивними. Після обробки плям ретельно виперіть одяг і добре виполощіть.

Читайте також:

Навіть дуже стара ванна стане білосніжною: просто помийте її цим копійчаним засобом

Навіщо кмітливі господині купують господарське мило: зовсім не для миття рук чи прання