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Чим вивести застарілі жовті плями на білому: несподіваний лайфгак

Чим вивести застарілі жовті плями на білому: несподіваний лайфгак

Як вивести жовті плями

Жовті плями на білому: як їх вивести.

Як відіпрати плями від поту на білому одязі – з цією проблемою, напевно, знайомий кожен. З жовтими плямами, які утворюються від поту, не може впоратися навіть пральний порошок.

Але є чудовий лайфгак, який допоможе з цим. І це не сода і не лимонна кислота.

Чим вивести застарілі жовті плями на білому

Для цього нам знадобиться аспірин або ацетилсаліцилова кислота.

Як вивести жовті плями / ©
Як вивести жовті плями

Беремо декілька звичайних таблеток аспірину, не шипучих. Доливаємо до них трохи води та розтираємо до кашкоподібного стану.

Як видалити жовті плями на білому / ©
Як видалити жовті плями на білому

Наносимо розтовчений аспірин на жовті плями, втираючи його в забруднені місця. Залишаємо в такому стані на хвилин п'ять.

Як видалити жовті плями на білому / ©
Як видалити жовті плями на білому

Після цього можна змити нанесену кашицю, а можна одразу покласти одяг до пральної машини.

Річ у тім, що ацетилсаліцилова кислота руйнує молекули білка. Вона діє так само, як і багато популярних засобів для виведення плям, але на відміну від останніх, аспірин не шкодить делікатним тканинам.

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