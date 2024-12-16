Чим вивести застарілі жовті плями на білому: несподіваний лайфгак

Жовті плями на білому: як їх вивести.

Як відіпрати плями від поту на білому одязі – з цією проблемою, напевно, знайомий кожен. З жовтими плямами, які утворюються від поту, не може впоратися навіть пральний порошок.

Але є чудовий лайфгак, який допоможе з цим. І це не сода і не лимонна кислота.

Чим вивести застарілі жовті плями на білому

Для цього нам знадобиться аспірин або ацетилсаліцилова кислота.

Як вивести жовті плями

Беремо декілька звичайних таблеток аспірину, не шипучих. Доливаємо до них трохи води та розтираємо до кашкоподібного стану.

Як видалити жовті плями на білому

Наносимо розтовчений аспірин на жовті плями, втираючи його в забруднені місця. Залишаємо в такому стані на хвилин п'ять.

Як видалити жовті плями на білому

Після цього можна змити нанесену кашицю, а можна одразу покласти одяг до пральної машини.

Річ у тім, що ацетилсаліцилова кислота руйнує молекули білка. Вона діє так само, як і багато популярних засобів для виведення плям, але на відміну від останніх, аспірин не шкодить делікатним тканинам.

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