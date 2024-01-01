Як визначити породу кішки: ознаки, які вказують на приналежність тварини до "знатного роду"

Як визначити, якої породи ваш кіт

Напевно, кожний господар вуличного котика замислювався, чи є в його пухнастика ознаки породи. Це питання виникає при купівлі кошеня без документів. Однак відповісти на нього однозначно непросто навіть досвідченому ветеринару, тому що тварина може бути метисом двох різних порід або результатом спонтанної генетичної мутації.

Як визначити породу кота чи кішки за зовнішніми ознаками

Одним зі способів визначення породи кішки є вивчення її зовнішніх фізичних особливостей та моделей поведінки.

Ось деякі зовнішні ознаки, які можуть вказувати на родословну кота

Вуха

Напевно, найлегше, визначити породу кішки за вухами. У деяких кішок форма, розмір та інші особливості будови вушних раковин є одними з головних ознак тієї чи іншої породи, що може стати гарною підказкою.

Загнутий вперед і опущений кінчик вуха — в шотландської висловухої та українського левка.

Вуха із щільним і твердим хрящем, еластичний кінчик загнутий назад – це американський керл.

Вушні раковини у формі півмісяця із загостреним кінчиком - ознака ельфів та двельфів.

Великі, з широкою основою, клиноподібні вуха характерні для орієнталів, сіамських кішок.

Пензлики на кінчиках — це мейн кун, норвезька лісова, чаузі.

Тип шерсті

Крім різниці в довжині, покров кішок відрізняється за своєю структурою:

«Плюшевий» - остьове волосся поєднується з добре розвиненим підшерстком, надаючи шерсті м'якість і роблячи її тактильно приємною. Серед володарів такої плюшевої шерсті такі породи, як британська короткошерста, скоттиш фолд, екзот, інші.

Товста, пружна і колюча на дотик шерсть зустрічається вкрай рідко, на цей час тільки в американської жорсткошерстої породи.

Кучерява або хвиляста шерсть, яка утворює завитки або кучері зустрічається у таких порід, як корніш-рекс, девон-рекс, селкірк-рекс інші.

Тварин з довжиною шерсті до 1 см заведено вважати безшерстими, до них відносяться канадський і донський сфінкси, петерболд, бамбіно, двельф і т.д.

Забарвлення

Звичайно, існує так багато різноманітних популярних забарвлень кішок, що це не дозволяє визначити її породу. Але є й такі, що належать небагатьом породам:

Блакитним забарвленням може похвалитися лише британська (короткошерста і довгошерста), шотландська (прямовуха і вислоуха), блакитна, шартрез, нібелунг.

Шоколадний, глибокий коричневий відтінок шерсті буває у гавани, бурми.

Колор-пойнт - вважається класичним «сіамським» забарвленням і характерний для кішок родом з Південно-Східної Азії та гібридів, створених за їх участю: сіамської, тайської, бірманської, гімалайської, балінезу, тонкінської, невської маскарадної тощо.

Рідкісний пісочний колір шерстного покриву властивий абіссінським і кішкам Сомалі.

Найбільш наближене до природного забарвлення історичного предка всіх домашніх котів забарвлення у вигляді характерних плям та смужок можна зустріти у єгипетської мау, бенгальської, сибірської, тойгера та ін.

Шиншиловий — рідкісне поєднання білого кольору зі сріблястим або золотистим вкрапленням зустрічається у трьох порода котів — британській, шотландській та сибірській.

Колір очей

Блакитний колір очей у різних відтінках, від світло-блакитного до насиченого синього або кольору морської хвилі характерний для більшості азійських порід (тайської, балінезійської, тонкінської, бірми та ін.).

Зелений зустрічається у більшості безпородних котів. Але є винятки: наприклад, райдужка смарагдового кольору в поєднанні з блакитним забарвленням шерсті — одна з ознак порід російської блакитної та нібелунга.

Жовтий або бурштиновий відтінок очей характерний для бомбейських кішок.

Очі різного кольору (гетерохромія) зустрічається серед ангор, турецьких ванів, екзотів, персів.

Характер

Як і людина, кожна кішка має свій характер, який залежить від багатьох факторів, як то поведінки матері, ступеня соціалізації, умов, у яких росте кошеня. Але, як з'ясували фахівці, певні риси характеру властиві більшості представників окремих порід. Вважається, що:

Ласкаві, товариські та «балакучі» коти — це канадський сфінкс, німецький рекс, сіамська, орієнтальна кішка.

Флегматичними та спокійними породами вважаються шартрез, американський керл, норвезька лісова.

Доброзичливі, але незалежні, ті, що "гуляють самі по собі" - це британська короткошерста, мейн кун, перська кішка, курильський бобтейл.

Веселими та активними є такі породи, як бамбіно, екзот, регдолл.

Визначити породу кішки за зовнішніми ознаками — завдання не завжди просте навіть для фахівця-фелінолога, а недосвідчену людину воно може просто завести в глухий кут. Тому можна скористатися спеціальними програмами для визначення породи, звернутися до ветлікаря, чи навіть зробити ДНК-тест.

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