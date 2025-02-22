Як визначити, що перед вами свіжозрізані троянди: на що звернути увагу

У сфері вирощування та продажу квітів широко використовують хімічні засоби, щоб зберегти їх свіжість і подовжити термін життя навіть після початку в'янення.

Як обрати свіжі троянди

Як розповідають експерти, насамперед, слід звернути увагу на бутон. Він має бути щільним і пружним. У старих троянд бутон м’який і в’ялий, може трохи нахилятися.

Перші пелюстки троянди можуть втрачати свою яскравість і природний відтінок.

Якщо основа бутона масивна, а сам бутон здається невеликим, це може свідчити про те, що зовнішні пелюстки були видалені. Також важливо звернути увагу на колір основи бутона – вона повинна бути насичено-зеленою.

Другий показник – стан листя та стебла. Листя має бути щільним, блискучим і щільно прилягати до стебла. Якщо стебло м’яке або легко згинається, це означає, що квітка вже не свіжа.

Третій спосіб перевірити якість троянди – це її аромат. Свіжозрізані квіти мають виразний запах. Окрім того, експерт радить звернути увагу на вагу троянди: свіжі квіти зазвичай важчі.

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