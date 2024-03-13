Як визначити свій кольоротип та обирати речі, що пасуватимуть: чіткі поради

Якщо навчитися правильно визначати свій кольоротип і підбирати речі, людина виглядатиме гармонійно та привабливо.
Напевно, кожна людина помічає, що є речі, в яких вона має вигляд на усі 100%, а інші – не личать від слова зовсім. Щоб завжди обирати "своє", треба передовсім навчитися визначати свій кольоротип. Від нього залежить ледь не усе!
Про те, як визначити свій кольоротип, розповідаємо у матеріалі ТСН.ua.
Існує 4 кольоротипи
Фахівці пояснюють, що люди поділяються на чотири кольоротипи, які відповідають сезонам року: весна, літо, осінь, та зима. Визначити кольоротип можна за кольором очей, волосся та шкіри. З огляду на ці характеристики стилісти радять віддавати перевагу конкретним відтінкам під час вибору образів.
Весна (теплий)
- очі – світло-блакитні, світло-зелені, світло-коричневі
- волосся – світло русяве, біляве, світло-коричневе, має теплий відтінок
- шкіра – бліда, тонка, має рум'янець, легко згорає
Найкраще пасують кольори: персиковий, мандариновий, кораловий, томатно-червоний, трав'яний зелений, жовтий.
Літо (холодний)
- очі – сірі, сіро-зелені, сіро-блакитні, коричневі
- волосся – світле ("крижаний" блонд), темне (попелясто-русяве), завжди присутні холодні відтінки
- шкіра – доволі швидко засмагає і набуває бронзового кольору, має рожевий відтінок
Найкраще пасують кольори: сріблястий, блідо-рожевий, сіро-блакитний, коричневий та бежевий.
Осінь (теплий)
- волосся – руде, коричневе, має теплий відтінок.
- очі – горіхові, болотні, карі.
- шкіра – золотистий відтінок, складно засмагає.
Найбільше пасують кольори: смарагдовий, яскравий червоний, помаранчевий, теплий коричневий та оливковий кольори.
Зима (холодний)
- волосся – темно-коричневе, чорне волосся
- очі – темно-карі, сині, зелені
- шкіра – світла
Найбільше пасують кольори: червоний, винний, білий, чорний, синій.
Раніше ми писали про те, як знайти свій ідеальний колір волосся.
Читайте також:
- 7 відтінків в одязі, які допоможуть мати дорогий і стильний вигляд
- Яких кольорів в одязі треба уникати жінкам за 50: ці відтінки додають віку й спотворюють образ
- Pantone оголосив головний колір 2024 року – фото, відео