Як визначити свій кольоротип та обирати речі, що пасуватимуть: чіткі поради

Якщо навчитися правильно визначати свій кольоротип і підбирати речі, людина виглядатиме гармонійно та привабливо.

Напевно, кожна людина помічає, що є речі, в яких вона має вигляд на усі 100%, а інші – не личать від слова зовсім. Щоб завжди обирати "своє", треба передовсім навчитися визначати свій кольоротип. Від нього залежить ледь не усе!

Про те, як визначити свій кольоротип, розповідаємо у матеріалі ТСН.ua.

Існує 4 кольоротипи

Фахівці пояснюють, що люди поділяються на чотири кольоротипи, які відповідають сезонам року: весна, літо, осінь, та зима. Визначити кольоротип можна за кольором очей, волосся та шкіри. З огляду на ці характеристики стилісти радять віддавати перевагу конкретним відтінкам під час вибору образів.

Весна (теплий)

очі – світло-блакитні, світло-зелені, світло-коричневі

волосся – світло русяве, біляве, світло-коричневе, має теплий відтінок

шкіра – бліда, тонка, має рум'янець, легко згорає

Найкраще пасують кольори: персиковий, мандариновий, кораловий, томатно-червоний, трав'яний зелений, жовтий.

Блейк Лайвлі / Фото: Associated Press

Літо (холодний)

очі – сірі, сіро-зелені, сіро-блакитні, коричневі

волосся – світле ("крижаний" блонд), темне (попелясто-русяве), завжди присутні холодні відтінки

шкіра – доволі швидко засмагає і набуває бронзового кольору, має рожевий відтінок

Найкраще пасують кольори: сріблястий, блідо-рожевий, сіро-блакитний, коричневий та бежевий.

Періс Гілтон / Фото: Getty Images

Осінь (теплий)

волосся – руде, коричневе, має теплий відтінок.

очі – горіхові, болотні, карі.

шкіра – золотистий відтінок, складно засмагає.

Найбільше пасують кольори: смарагдовий, яскравий червоний, помаранчевий, теплий коричневий та оливковий кольори.

Джулія Робертс / Фото: Associated Press

Зима (холодний)

волосся – темно-коричневе, чорне волосся

очі – темно-карі, сині, зелені

шкіра – світла

Найбільше пасують кольори: червоний, винний, білий, чорний, синій.

Пенелопа Круз / Фото: Associated Press

Раніше ми писали про те, як знайти свій ідеальний колір волосся.

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