Як визначити в магазині, чи підходить капуста для квашення, просто поглянувши на неї: 100% працює

На зимовому столі страва №1 — це, звичайно, квашена капуста. Однак, виявляється, не всі види підходять для квашення. Розповідаємо, як візуально в магазині вибрати найкращу.

Хоча існує багато різних рецептів квашення, один момент завжди залишається незмінним: качани повинні бути якісними і підходити для цього процесу. Дачники назвали декілька важливих ознак, щоб в магазині "на око" визначити, чи підійде капуста для квашення.

Найперше, на що слід звернути увагу, це форма качана. Вона повинна бути округлою і дещо сплюснутою. Така форма показує, що листя прилягають один до одного досить щільно, а це означає, що овоч збереже текстуру після ферментації. Найчастіше круглі качани відносяться до середньопізніх та пізніх сортів. Не беріть ті, які мають витягнуту чи неправильну форму.

Ще одним важливим критерієм є колір. Для квашення найбільше підходить майже біла, світло-зелена капуста. Зовнішні листки повинні бути навіть злегка зеленими, але "серцевина" — білою. Це означає, що овоч стиглий. Темно-зелене листя зазвичай належить до ранніх сортів, які, хоч і привабливі на вигляд, проте для квашення зовсім не підходять.

Не соромтесь в магазині злегка здавити качан. Він повинен видати легкий глухий хрускіт. Ця ознака також вказує на стиглість овоча.

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