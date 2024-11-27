Як ворожити на Андрія 30 листопада: шість способів від наших предків, щоб дізнатися своє майбутнє

Здавна існувало повір'я, що у ніч на Андрія (30 листопада) можна дізнатися ім'я свого судженого. Тому незаміжні дівчата збиралися разом і ворожили.

Ворожіння на ім'я нареченого

На шматочках паперу напишіть чоловічі імена (один папірець повинен бути порожнім), покладіть у мішечок, а мішечок — під подушку. Вранці після сну витягніть один папірець. Яке ім'я ви витягнули — так буде зватися ваш майбутній чоловік. Порожній папірець означає, що імені судженого серед них немає. Також вранці 30 листопада можна вийти на вулицю і запитати першого зустрічного чоловіка, як його звати — таке саме ім'я буде у нареченого.

Ворожіння на гребінці

Візьміть гребінець, покладіть його під подушку і перед сном промовте таку фразу: "Суджений-ряджений, прийди і причеши мене". Якщо насниться чоловік, значить, найближчого року дівчина знайде своє кохання і вийде заміж.

Ворожіння на перснях

Візьміть глибоку тарілку і насипте в неї зерна пшениці. Туди потрібно опустити каблучки: срібну, золоту, з коштовним камінням і біжутерію. Потім слід заплющити очі і дістати одну з каблучок. Золота означає, що дівчина вийде заміж наступного року, срібна — зустріне свого нареченого, з каменем — її будуть сильно кохати, дешева — їй доведеться далі шукати коханого.

Ворожіння на ланцюжку

Дівчина залишається у кімнаті на самоті, бере в праву руку ланцюжок з золота чи срібла. Далі загадує ту ситуацію, яка її цікавить. Потім кидає ланцюжок на стіл і дивиться, яку фігуру він утворив. Якщо це змійка — не довіряй людям, коло — складна ситуація, яка потребує багато зусиль для вирішення, літера — на неї чекають нові романтичні стосунки, овал — непроста ситуація, але вирішиться легко, бантик або метелик — до зустрічань чи весілля, рівна лінія — успіх у справах.

Ворожіння на вибір нареченого

Якщо у дівчини є два або більше чоловіків, які їй симпатизують, то це ворожіння допоможе обрати одного. Нехай візьме кілька цибулин (стільки, скільки чоловіків) і поставить кожну в окрему банку з водою. Яка цибулина проросте першою, за того вона й повинна вийти заміж.

Ворожіння на свічках

В глибоку тарілку потрібно набрати води, запалити свічку і, коли потече віск, перевернути її над водою. Віск створить справжню картину, в якій ви зможете розгледіти першу літеру імені свого нареченого.

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