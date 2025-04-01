Як швидко врятувати підгорівшу страву / © Фото з відкритих джерел

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Якщо страва трохи підгоріла, акуратно перелийте її в інший посуд, намагаючись не зачепити пригорілий шар. Додайте ложку цукру або меду — це допоможе нейтралізувати гіркуватий присмак.

Щоб позбутися запаху горілого в молочних стравах, таких як каші чи соуси, достатньо додати дрібку соди — вона зменшить неприємний присмак.

Якщо підгорів плов або печеня, спробуйте виправити ситуацію за допомогою фруктів. Дрібно наріжте яблуко чи грушу, викладіть зверху й тушкуйте кілька хвилин. Фрукти вберуть у себе гіркоту й пом’якшать смак страви.

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Щоб прибрати небажаний присмак у супах чи рагу, варто додати ложку вершкового масла — воно пом’якшить смак і нейтралізує запах горілого.

Але найкращий спосіб уникнути таких проблем — це правильний підхід до готування. Використовуйте чавунний посуд або товстостінні сковорідки, які рівномірно розподіляють тепло. Не перегрівайте плиту — оптимальна температура для приготування страв середній вогонь.

Якщо щось пішло не так, не варто засмучуватися — навіть досвідчені кухарі інколи виправляють помилки за допомогою простих хитрощів.

А що робити, якщо соус підгорів? Процідіть його через марлю, щоб прибрати грудочки, потім додайте розведений у воді крохмаль і проваріть близько двох хвилин. Це допоможе відновити гладку, рівномірну текстуру.

Для томатних соусів можна використати ложку арахісової пасти — вона допоможе прибрати гіркоту і додасть страві цікавого смаку.

А якщо на кухні залишився запах горілого, спробуйте простий метод: прокип’ятіть каструлю з водою, оцтом і лимонною цедрою. Так ви позбудетеся неприємного аромату, і ваша кухня знову буде пахнути свіжо!

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