Як врятувати томати від спеки: на які речовини звернути увагу — вони повинні бути в підживленні

Спекотна погода негативно впливає на томати. Як врятувати помідори? Чим обприскати їх в сильну спеку, щоб не хворіли?

Найчастіше помідори в спеку вражає вершинна гниль, а також відбувається погіршення формування зав'язів. Вирішити цю проблему допомагають такі елементи як кальцій та бор.

Якщо добриво містить бор та кальцій одночасно, то воно допомагатиме томатам в здоровому розвитку та зростанні. Особливо, коли навколо стоїть висока температура, незалежно від того, чи посаджені помідори в теплиці, чи ростуть у відкритому ґрунті.

Липень цього року побив практично всі рекорди в плані температур. Синоптики все ще прогнозують маленьку кількість дощів та досить сильну спеку. А помідори вже висять на кущах. Звичайно, важливо не забувати про додаткове поливання, але і підживлення відіграє не останню роль.

Варто зауважити, що через високу температуру рослини, зокрема, томати, набагато швидше втрачають корисні речовини. Насамперед, волога йде не на зростання, розвиток та формування плодів, а на підтримання рослини. Тому через нестачу рідини може швидко з'явитися така поширена хвороба як вершинна гниль.

Найстрашніше те, що плоди можуть здаватися здоровими на перший погляд, але через тривалу спеку це захворювання вражає зсередини, а вже потім плями з'являються на поверхні.

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