Як врятуватися від комарів: які рослини відлякують надокучливих комах

Так хочеться після робочого дня насолодитися приємним вечором і посидіти на лавочці або прогулятися парком. Але в теплу пору року часто заважають вечірнім посиденькам або прогулянкам надокучливі комарі, які хмарами злітаються, неначе на мед. Ці створіння намагаються пролізти всюди, навіть у найбільш вузенькі шпарини, заважають спати вночі, а ще дуже боляче кусаються. Втім, є кілька простих, але дуже ефективних методів у боротьбі з ними.

Як врятуватися від надокучливих комарів: дієві поради

Рослини-репеленти. Якщо на вашій клумбі чи підвіконні досі немає перцевої м’яти або лаванди, то варто подумати про те, щоб посадити ці рослини. Їх можна використовувати як живу завісу від надокучливих комарів, бо вони бояться різкого запаху цих рослин-репелентів.

Якщо на вашій клумбі чи підвіконні досі немає перцевої м’яти або лаванди, то варто подумати про те, щоб посадити ці рослини. Їх можна використовувати як живу завісу від надокучливих комарів, бо вони бояться різкого запаху цих рослин-репелентів. Домашні ароматичні засоби. Більшість покупних засобів від комарів мають неприємний задушливий аромат, який може провокувати запаморочення або нудоту. Є й такі, що залежать від електромережі або потребують спеціального пристрою, що зовсім незручно. Альтернативними замінниками для боротьби з комахами можуть стати ефірні олії, які варто наносити на шкіру. Це може бути евкаліптова, ванільна, лимонна, мигдалева та інші види олій, які на відмінно відлякуватимуть від вас надокучливих кровопивць.

Більшість покупних засобів від комарів мають неприємний задушливий аромат, який може провокувати запаморочення або нудоту. Є й такі, що залежать від електромережі або потребують спеціального пристрою, що зовсім незручно. Альтернативними замінниками для боротьби з комахами можуть стати ефірні олії, які варто наносити на шкіру. Це може бути евкаліптова, ванільна, лимонна, мигдалева та інші види олій, які на відмінно відлякуватимуть від вас надокучливих кровопивць. Розумні застереження. Варто знати, що комарі люблять фруктові й квіткові аромати, вологу, запах поту, вуглекислий газ, який видихає людина. Тому перед виходом на прогулянку рекомендовано прийняти душ, за можливості відмовитися від косметики та парфумерії із різноманітними солодкими запахами. Варто надавати перевагу косметичним засобам без характерних запахів. Також надокучливих комах приваблюють всі місця, де є застояна вода або водоймища. Тож, якщо ви хочете прогулятися чи посидіти без комарів, варто уникати осередків їхнього скупчення.

Варто знати, що комарі люблять фруктові й квіткові аромати, вологу, запах поту, вуглекислий газ, який видихає людина. Тому перед виходом на прогулянку рекомендовано прийняти душ, за можливості відмовитися від косметики та парфумерії із різноманітними солодкими запахами. Варто надавати перевагу косметичним засобам без характерних запахів. Також надокучливих комах приваблюють всі місця, де є застояна вода або водоймища. Тож, якщо ви хочете прогулятися чи посидіти без комарів, варто уникати осередків їхнього скупчення. Кажани. Якщо десь біля вас мешкають ці незвичайні ссавці, не варто їх боятися. Вони не гірше за птахів відловлюють комарів. Біологи навіть рекомендують ставити спеціальні будиночки для кажанів. Один кажан за ніч ловить близько тисячі комарів, бо комахи – це основна їжа для них. Тому цих незвичайних тваринок можна за правом назвати помічниками у боротьбі проти комарів.

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