Як урятуватися від спеки, якщо вдома немає кондиціонера: 17 дієвих порад

Що зробити, щоб остудитися під час спеки і врятуватися від перегріву: корисні лайфгаки, які швидко вирішать проблему.

Перші теплі дні завжди радують, бо ми їх так довго чекаємо. Та що робити, коли за вікном кожного дня більше тридцяти градусів, а кондиціонера вдома немає. Ці корисні та прості поради допоможуть знизити температуру у вашій оселі на 25-30%. Розповідаємо, як остудити повітря в будинку чи квартирі та що робити, щоб полегшити свої відчуття.

Як врятуватися від спеки, якщо немає кондиціонера: 10 корисних порад

Закривайте всі вікна, бо в спекотний день з вікна виходитиме холодне повітря, а з вулиці заходитиме спека. Провітрюйте приміщення вранці або ввечері, коли температура знижується і стає максимально комфортною. Якщо ви хочете прохолоди в кімнаті, повісьте на вікно мокре простирадло, це допоможе знизити температуру на 2-3 градуси. Але ввечері доведеться провітрювати приміщення, бо збільшується вологість від випаровування води. Також підтримати прохолоду в кімнаті допоможуть мокрі рушники, які треба розкласти на темних поверхнях. Це допоможе не лише знизити температуру повітря, а ще охолодить предмети в домі та не дасть спеці ще довго повернутися. Можна зробити кондиціонер своїми руками. Якщо є вентилятор, поставте біля нього ємність із холодною водою чи льодом. Таким чином він розганятиме холодне повітря по квартирі. Не вмикайте світло в приміщенні, бо лампочки лише додаватимуть температури. Накрийте всі темні поверхні світлими простирадлами. Таким чином речі в домі не акумулюватимуть тепла. Помийте вранці підлогу холодною водою, так ви зможете зменшити температуру в оселі на 2 градуси. Провітрювання. Треба ввечері відкрити два вікна, біля одного поставте вентилятор таким чином, щоб він видував гаряче повітря на вулицю. Не готуйте вдень, коли дуже спекотно, бо гарячі пари та підвищена вологість – це вкрай небезпечна комбінація.

Дотримуючись таких простих рекомендацій, ви зможете підтримувати комфортну температуру у своєму домі.

Як остудити себе під час спеки, щоб врятуватися від перегріву

Носіть одяг із натуральних тканин – бавовни, льону та шовку. Структура тканини створюватиме додаткову повітряну подушку, що унеможливить перегрів. Обдайте себе холодом. Покладіть у холодильник кілька аркушів паперу, а ввечері помість їх на простирадло. Таким чином ви отримаєте задоволення від жаданої прохолоди, можна ще використовувати пляшки з водою. Намочіть рушник і покладіть його на своє тіло, це забезпечить вам відчуття комфорту у літню спеку. Допоможуть холодні компреси. Візьміть лід чи холодну воду і змастіть зап’ястя, шию, лікті та пахову зону, це примусить ваше тіло швидко остудитися. Старий та перевірений метод – це холодний душ. Але варто не перестаратися, щоб не захворіти. Вночі краще спати на підлозі, бо гаряче повітря піднімається вище, а внизу воно значно прохолодніше. Можна зробити акумулятор холоду. Для цього треба пакет гречки помістити в холодильник на кілька годин, а потім покласти біля себе, коли лягатимете спати.

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