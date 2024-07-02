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Як урятуватися від спеки, якщо вдома немає кондиціонера: 17 дієвих порад

Як урятуватися від спеки, якщо вдома немає кондиціонера: 17 дієвих порад

Як врятуватися від спеки / Фото: Freepik

Що зробити, щоб остудитися під час спеки і врятуватися від перегріву: корисні лайфгаки, які швидко вирішать проблему.

Перші теплі дні завжди радують, бо ми їх так довго чекаємо. Та що робити, коли за вікном кожного дня більше тридцяти градусів, а кондиціонера вдома немає. Ці корисні та прості поради допоможуть знизити температуру у вашій оселі на 25-30%. Розповідаємо, як остудити повітря в будинку чи квартирі та що робити, щоб полегшити свої відчуття.

Як врятуватися від спеки, якщо немає кондиціонера: 10 корисних порад

  1. Закривайте всі вікна, бо в спекотний день з вікна виходитиме холодне повітря, а з вулиці заходитиме спека.
  2. Провітрюйте приміщення вранці або ввечері, коли температура знижується і стає максимально комфортною.
  3. Якщо ви хочете прохолоди в кімнаті, повісьте на вікно мокре простирадло, це допоможе знизити температуру на 2-3 градуси. Але ввечері доведеться провітрювати приміщення, бо збільшується вологість від випаровування води.
  4. Також підтримати прохолоду в кімнаті допоможуть мокрі рушники, які треба розкласти на темних поверхнях. Це допоможе не лише знизити температуру повітря, а ще охолодить предмети в домі та не дасть спеці ще довго повернутися.
  5. Можна зробити кондиціонер своїми руками. Якщо є вентилятор, поставте біля нього ємність із холодною водою чи льодом. Таким чином він розганятиме холодне повітря по квартирі.
  6. Не вмикайте світло в приміщенні, бо лампочки лише додаватимуть температури.
  7. Накрийте всі темні поверхні світлими простирадлами. Таким чином речі в домі не акумулюватимуть тепла.
  8. Помийте вранці підлогу холодною водою, так ви зможете зменшити температуру в оселі на 2 градуси.
  9. Провітрювання. Треба ввечері відкрити два вікна, біля одного поставте вентилятор таким чином, щоб він видував гаряче повітря на вулицю.
  10. Не готуйте вдень, коли дуже спекотно, бо гарячі пари та підвищена вологість – це вкрай небезпечна комбінація.

Дотримуючись таких простих рекомендацій, ви зможете підтримувати комфортну температуру у своєму домі.       

Як остудити себе під час спеки, щоб врятуватися від перегріву

  1. Носіть одяг із натуральних тканин – бавовни, льону та шовку. Структура тканини створюватиме додаткову повітряну подушку, що унеможливить перегрів.
  2. Обдайте себе холодом. Покладіть у холодильник кілька аркушів паперу, а ввечері помість їх на простирадло. Таким чином ви отримаєте задоволення від жаданої прохолоди, можна ще використовувати пляшки з водою.
  3. Намочіть рушник і покладіть його на своє тіло, це забезпечить вам відчуття комфорту у літню спеку.
  4. Допоможуть холодні компреси. Візьміть лід чи холодну воду і змастіть зап’ястя, шию, лікті та пахову зону, це примусить ваше тіло швидко остудитися.
  5. Старий та перевірений метод – це холодний душ. Але варто не перестаратися, щоб не захворіти.
  6. Вночі краще спати на підлозі, бо гаряче повітря піднімається вище, а внизу воно значно прохолодніше.
  7. Можна зробити акумулятор холоду. Для цього треба пакет гречки помістити в холодильник на кілька годин, а потім покласти біля себе, коли лягатимете спати.

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