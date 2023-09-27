Який вигляд має наймодніший аксесуар осені 2023: він є у кожній шафі

Наймодніший аксесуар цього сезону, скоріше за все він є у кожного. Розповідаємо, як та з чим його носити тренд сезону осінь 2023

Білі шкарпетки - тренд серед аксесуарів цього сезону

Ще декілька років тому шкарпетки з босоніжками або туфлями були предметом глузувань та ознакою не смаку. Але вже від 2015 року у колекції відомих дизайнерів все частіше почали з'являтися луки зі шкарпетками, яких поєднували їх з різноманітним взуттям і навіть зі шльопанцями.

2023 року комбінації зі шкарпетками взагалі увійшли до трендів.На сьогодні високі білі шкарпетки є наймоднішим аксесуаром осені 2023. "Цей аксесуар поступово знайшов собі місце в образах головних зірок моди, зокрема сестер Гадід або Гейлі Бібер, а також на вулицях Копенгагена, Нью-Йорка, а тепер і Лондона, де streetstyle-знаменитості закріпили за ним статус найбажанішого аксесуара в гардеробі"

Чому шкарпетки стали трендами? Напевно, тому що це протест, своєрідний виклик бути не таким як усі. А ще, оскільки комфортна мода набирає обертів, це практично, адже шкарпетки можуть захистити ноги від незручного взуття та відповідно, мозолів. Ну і фінансово, цей аксесуар доступний усім.

З чим носити білі шкарпетки

Шкарпетки можна носити будь з чим - із грубим взуттям, взуттям на підборах, зі спідницями максі, мініспідницями, штанами. А взагалі, немає жодних певних правил, які диктували з чим поєднувати шкарпетки.

Білі шкарпетки поєднують з чорними лоферами. Цю комбінацію можна носити з шортами, білою сорочкою, краваткою, так само як зі джинсовою спідницею та романтичною блузою.

лофери з білими шкарпетками

лофери з білими шкарпетками

Білі шкарпетки поєднують з туфлями на високих підборах. У 2023 році тренд полягає в тому, щоб вибрати взуття, з якого шкарпетки можуть визирати

білі шкарпетки з туфлями на підборах

Білі шкарпетки з кедами. А якщо додати джинсову спідницю, буде саме те, що потрібно

Білі шкарпетки - модний аксесуар

Високі білі шкарпетки гарно вписуються і в наймодніший сьогодні образ preppy і old money.

Білі шкарпетки - тренд 2023

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