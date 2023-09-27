Який вигляд має наймодніший аксесуар осені 2023: він є у кожній шафі

Наймодніший аксесуар цього сезону, скоріше за все він є у кожного. Розповідаємо, як та з чим його носити тренд сезону осінь 2023
Білі шкарпетки - тренд серед аксесуарів цього сезону
Ще декілька років тому шкарпетки з босоніжками або туфлями були предметом глузувань та ознакою не смаку. Але вже від 2015 року у колекції відомих дизайнерів все частіше почали з'являтися луки зі шкарпетками, яких поєднували їх з різноманітним взуттям і навіть зі шльопанцями.
2023 року комбінації зі шкарпетками взагалі увійшли до трендів.На сьогодні високі білі шкарпетки є наймоднішим аксесуаром осені 2023. "Цей аксесуар поступово знайшов собі місце в образах головних зірок моди, зокрема сестер Гадід або Гейлі Бібер, а також на вулицях Копенгагена, Нью-Йорка, а тепер і Лондона, де streetstyle-знаменитості закріпили за ним статус найбажанішого аксесуара в гардеробі"
Чому шкарпетки стали трендами? Напевно, тому що це протест, своєрідний виклик бути не таким як усі. А ще, оскільки комфортна мода набирає обертів, це практично, адже шкарпетки можуть захистити ноги від незручного взуття та відповідно, мозолів. Ну і фінансово, цей аксесуар доступний усім.
З чим носити білі шкарпетки
Шкарпетки можна носити будь з чим - із грубим взуттям, взуттям на підборах, зі спідницями максі, мініспідницями, штанами. А взагалі, немає жодних певних правил, які диктували з чим поєднувати шкарпетки.
Білі шкарпетки поєднують з чорними лоферами. Цю комбінацію можна носити з шортами, білою сорочкою, краваткою, так само як зі джинсовою спідницею та романтичною блузою.
Білі шкарпетки поєднують з туфлями на високих підборах. У 2023 році тренд полягає в тому, щоб вибрати взуття, з якого шкарпетки можуть визирати
Білі шкарпетки з кедами. А якщо додати джинсову спідницю, буде саме те, що потрібно
Високі білі шкарпетки гарно вписуються і в наймодніший сьогодні образ preppy і old money.
Читайте також:
- Стрижки для рідкого й тонкого волосся: що рекомендують експерти
- Bubble bob - одна з наймодніших зачісок 2023 року