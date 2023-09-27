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Який вигляд має наймодніший аксесуар осені 2023: він є у кожній шафі

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
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Який вигляд має наймодніший аксесуар осені 2023: він є у кожній шафі

Білі шкарпетки- тренд 2023

Наймодніший аксесуар цього сезону, скоріше за все він є у кожного. Розповідаємо, як та з чим його носити тренд сезону осінь 2023

Білі шкарпетки - тренд серед аксесуарів цього сезону

Ще декілька років тому шкарпетки з босоніжками або туфлями  були предметом глузувань та ознакою не смаку.  Але вже від 2015 року у колекції відомих дизайнерів все частіше почали з'являтися луки зі шкарпетками, яких поєднували їх з різноманітним взуттям і  навіть зі шльопанцями.

2023 року комбінації зі шкарпетками взагалі увійшли до трендів.На сьогодні високі  білі шкарпетки є наймоднішим аксесуаром осені 2023. "Цей аксесуар поступово знайшов собі місце в образах головних зірок моди, зокрема сестер Гадід або Гейлі Бібер, а також на вулицях Копенгагена, Нью-Йорка, а тепер і Лондона, де streetstyle-знаменитості закріпили за ним статус найбажанішого аксесуара в гардеробі" 

Чому шкарпетки стали трендами? Напевно, тому що це протест, своєрідний виклик бути не таким як усі. А ще, оскільки комфортна мода набирає обертів, це практично, адже шкарпетки можуть  захистити ноги від незручного взуття та відповідно, мозолів. Ну і фінансово, цей аксесуар доступний усім.

 З чим носити білі шкарпетки

Шкарпетки можна носити будь з чим - із грубим взуттям, взуттям на підборах, зі спідницями максі, мініспідницями, штанами. А взагалі,  немає жодних певних правил, які диктували з чим поєднувати шкарпетки.

Білі шкарпетки поєднують з чорними лоферами. Цю комбінацію можна носити  з шортами, білою сорочкою, краваткою, так само як зі джинсовою спідницею та романтичною блузою. 

лофери з білими шкарпетками / ©
лофери з білими шкарпетками
лофери з білими шкарпетками / ©
лофери з білими шкарпетками

Білі шкарпетки поєднують з туфлями на високих підборах.  У 2023 році тренд полягає в тому, щоб вибрати взуття, з якого шкарпетки можуть визирати   

білі шкарпетки з туфлями на підборах / ©
білі шкарпетки з туфлями на підборах

Білі шкарпетки з кедами. А якщо додати джинсову спідницю, буде саме те, що потрібно 

Білі шкарпетки - модний аксесуар / ©
Білі шкарпетки - модний аксесуар

Високі білі шкарпетки гарно вписуються і в наймодніший сьогодні образ preppy і old money. 

Білі шкарпетки - тренд 2023 / ©
Білі шкарпетки - тренд 2023

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Дата публікації
Перегляди
1519
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