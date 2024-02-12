Як з 20 кущів картоплі викопати 40 відер: секретний інгредієнт, який кладуть до лунки навесні

Покладіть в лунку перед висаджування картоплі одну натуральну суміш і ви будете приємно здивовані розміром урожаю восени.

Більшість городників вносять під час висаджування картоплі у лунки гній. Хоча такий природній компонент і є досить ефективним, проте не завжди після його використання можна отримати дійсно великий урожай і крупні бульби.

Якщо ви хочете виростити кілька мішків дійсно великої картоплі для власного споживання і щоб вона, додатково, була екологічно чистою, киньте до лунки невелику кількість пресованих пшеничних висівок, які зазвичай купують як корм для домашніх тварин і птиці.

Висівками називають лушпиння зерен пшениці. В них містяться вітаміни групи В, цинк, калій, селен, фосфор, кальцій, магній, залізо, протеїн, зола і клітковина. Всі ці речовини потрібні для того, щоб виростити міцну картоплю.

Якщо ви купуєте висівки у гранулах, тобто пресовані, потрібно додатково їх замочити у воді за добу до висаджування картоплі. На 1 відро висівок потрібно три відра води. Вони повинні постояти так ніч.

Потім в кожну лунку кидають не менше 300 г цієї кашки, присипають землею і вже потім викладають самі бульби. З 20 кущів картоплі ви точно восени зберете не менше 40 відер. І всі бульби будуть крупними.

Пшеничні висівки продаються в спеціалізованих магазинах кормів для домашніх тварин і птиці, на ринках, фірмових магазинах підприємств. Але варто звернути увагу, якщо у вас водяться земляні щурі, тоді такий інгредієнт краще не використовувати.

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