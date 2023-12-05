Як за хвилину позбутися слідів косметики на комірі пуховика без прання: маленька хитрість

Пляма зникне у вас на очах за декілька секунд, коли ви так зробите.

Тональний крем, помада, блиск на комірі куртки – це щорічна проблема всіх дівчат, щойно доводиться вдягати пуховик. І часто таку річ не можна прати, а до хімчистки руки іноді не доходять. Що ж робити, коли залишається слід косметики на куртці чи пальто? Розповідаємо, як за одну-дві хвилини вивести сліди від косметики на комірі пуховика.

Як швидко позбутися слідів косметики на куртці

Для такого трюку вам знадобляться два ватяні диски та міцелярна вода. В такий спосіб плями видаляються дуже швидко і без зайвих зусиль. А ваш одяг знову радуватиме вас бездоганною чистотою.

У вас дома, напевно, знайдеться засіб для зняття макіяжу, якщо ви користуєтеся косметикою. Тому до магазину по дієвий засіб від плям вам бігти не доведеться.

Візьміть ватяний диск і добре змочіть його міцелярною водою. Потім прикладіть до плями від косметики на кілька секунд і протріть забруднене місце. Через хвилину ви побачите, як слід від макіяжу просто розтанув на ваших очах.

Щоб косметика більше не залишала слідів на вашій куртці, таку процедуру можна робити через день. Але будьте обережними з міцелярною водою, щоб не залишалося розводів на одязі.

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