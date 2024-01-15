Як за 10 хвилин прибрати дім перед приходом гостей: чистота збережеться надовго

7 простих кроків до бездоганної чистоти у вашій оселі: поради досвідчених господинь.
Гості на порозі, а у вас не прибрано? Напевно, кожен з нас був у такий ситуації. Втім, є кілька порад від досвідчених господинь та професійних клінерів, як швидко навести лад у квартирі чи будинку. Розповідаємо, які сім простих кроків приведуть до бездоганної чистоти у вашій оселі всього за десять-п’ятнадцять хвилин.
Як швидко навести лад у домі: 7 простих кроків
- Провітрювання. Спочатку варто відчинити вікна та зробити провітрювання. Свіже повітря в оселі створить атмосферу чистоти й затишку.
- Музика. Так, порада може здатися дивною, але під час прибирання варто вмикати музику. Вчені довели, що рухи стають швидшими і чіткішими під час прибирання, коли грає ритмічна музика.
- Прибирання в кімнаті. Треба зібрати всі речі, які лежать не на своїх місцях, щоб звільнити захаращений простір. Також витріть пил на всіх видимих поверхнях, де це необхідно.
- Передпокій. При вході варто підтримувати охайність та чистоту. Приберіть зайвий одяг у шафи, сховайте взуття на полиці. Всі шапки, шарфи та рукавички також поскладайте якомога подалі від очей.
- Туалет. Засипте дезінфікуючий засіб в унітаз на кілька хвилин, якщо є домашні тварини, замініть наповнювач в лотку, освіжіть приміщення. Також слід перевірити запас туалетного паперу.
- Ванна кімната. Обов’язково замініть рушники на чисті, протріть дзеркало та інші видимі скляні поверхні від розводів та слідів води. Сховайте всі особисті засоби гігієни, у тому числі зубні щітки, вичавлені тюбики з пастою тощо. Покладіть новий шматок мила для рук.
- Кухня. Тут варто прибрати брудні рушники, перевірте чистоту усіх поверхонь, включаючи ручки меблів, кран та раковину. Вимийте увесь брудний посуд, а залишки їжі сховайте в холодильник.
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