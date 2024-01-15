Як за 10 хвилин прибрати дім перед приходом гостей: чистота збережеться надовго

Гості на порозі, а у вас не прибрано? Напевно, кожен з нас був у такий ситуації. Втім, є кілька порад від досвідчених господинь та професійних клінерів, як швидко навести лад у квартирі чи будинку. Розповідаємо, які сім простих кроків приведуть до бездоганної чистоти у вашій оселі всього за десять-п’ятнадцять хвилин.

Як швидко навести лад у домі: 7 простих кроків

Провітрювання. Спочатку варто відчинити вікна та зробити провітрювання. Свіже повітря в оселі створить атмосферу чистоти й затишку. Музика. Так, порада може здатися дивною, але під час прибирання варто вмикати музику. Вчені довели, що рухи стають швидшими і чіткішими під час прибирання, коли грає ритмічна музика. Прибирання в кімнаті. Треба зібрати всі речі, які лежать не на своїх місцях, щоб звільнити захаращений простір. Також витріть пил на всіх видимих поверхнях, де це необхідно. Передпокій. При вході варто підтримувати охайність та чистоту. Приберіть зайвий одяг у шафи, сховайте взуття на полиці. Всі шапки, шарфи та рукавички також поскладайте якомога подалі від очей. Туалет. Засипте дезінфікуючий засіб в унітаз на кілька хвилин, якщо є домашні тварини, замініть наповнювач в лотку, освіжіть приміщення. Також слід перевірити запас туалетного паперу. Ванна кімната. Обов’язково замініть рушники на чисті, протріть дзеркало та інші видимі скляні поверхні від розводів та слідів води. Сховайте всі особисті засоби гігієни, у тому числі зубні щітки, вичавлені тюбики з пастою тощо. Покладіть новий шматок мила для рук. Кухня. Тут варто прибрати брудні рушники, перевірте чистоту усіх поверхонь, включаючи ручки меблів, кран та раковину. Вимийте увесь брудний посуд, а залишки їжі сховайте в холодильник.

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