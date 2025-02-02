Як за 10 хвилин приготувати піцу з батона і будь-яких продуктів, які є в холодильнику

В піцерію більше не ходитимете: досвідчені господині поділилися секретом приготування смачної піци з батона – смакуватиме всій родині.

Якщо ви ніколи не готували "ліниву" піцу з батона, то неодмінно треба спробувати. Вона готується швидко, виходить дуже смачною, а інгредієнти можна додавати будь-які, головне, щоб був батон.

Як за 10 хвилин приготувати "ліниву" піцу з батона: покрокова інструкція

Підготовка. Візьміть батон і розріжте його навпіл уздовж, приберіть м'якуш, щоб вийшло два "човники". Викладіть батон на деко, застелене пергаментним папером. Начинка. Тут можуть бути будь-які продукти на ваш смак і розсуд: курка, гриби, ковбаса, свіжі овочі, мариновані огірки, бекон, різноманітні види сиру тощо. Заливка. Обов’язково зробіть заливку з двох яєць, молока і натертого сиру, тоді піца буде м’якою всередині, хрусткою ззовні й матиме насичений сирний смак. Приготування піци. Змастіть "човники" кетчупом, викладіть начинку, а зверху налийте заливку. Відправте батон у духовку, розігріту до 180 градусів, на 10-15 хвилин.

Така піца смакуватиме як дітям, так і дорослим. Її можна готувати на перекус і брати із собою на роботу, вона цілком замінить повноцінний обід.

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