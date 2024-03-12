Як за 10 хвилин знищити бур’яни й мох на подвір’ї: досвідчені господарі поділилися лайфгаком

Кмітливі господарі винайшли спосіб боротьби з бур’янами на подвір’ї. Така процедура триває лише 10-15 хвилин, а результат після неї приголомшливий. Бур’яни та мох зникають із подвір’я, наче їх не було. Розповідаємо, як знищити всі бур’яни на своєму обійсті за десять хвилин, посилаючись на видання Mirror.

Як за 10 хвилин позбутися бур’янів і моху на подвір’ї: допоможе копійчаний засіб

Для цієї процедури знадобиться відбілювач, підійде навіть найдешевший, він на раз упорається з мохом та бур’янами. Його треба правильно розводити, щоб на бруківці та інших матеріалах не залишилося білих плям. Візьміть 4 літри води і додайте 5 столових ложок відбілювача, добре розмішайте і насипте розчин у пляшку з пульверизатором.

Готовою сумішшю обприскайте всі уражені мохом і бур’янами ділянки, залиште на 10-15 хвилин, щоб рідина відпрацювала. Не варто тримати довше, оскільки можуть залишитися плями, які знебарвлюватимуть бруківку чи каміння.

Через п’ятнадцять хвилин візьміть теплу воду й вимийте увесь відбілювач. Тоді треба ще трохи зачекати, поки рослини пожовтіють, а потім приберіть їх зі свого подвір’я. Найкраще працювати жорсткою щіткою, яка має металеву щитину. Так ви зможете ретельніше прибрати увесь мох і бур’яни з кам’яних плит чи бруківки на своєму подвір’ї.

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