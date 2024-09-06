Як за 10 копійок отримати 20 тисяч гривень: перевірте в своєму гаманці

Деякі українські монети готові досить дорого купувати колекціонери. Наприклад, навіть такі низькі номінали, як 10 копійок можна продати за десятки тисяч гривень.

Фахівці ресурсу "Монети-ягідки" стверджують, що за 10 копійок 1992 року можна отримати від 10 до 18 тисяч гривень. Однак, така вартість лише у монетах різновиду 2.21ВАк, які відрізняються:

замкнутим 5 та 7 зерном на третьому колосі;

тонким середнім зубом на тризубі.

Тонкий середній зуб на тризубі — 10 копійок 1992 року / Фото: Фото з відкритих джерел

Не слід плутати різновид 2.21 ВАк від 2.1 ВАк. Хоча штамп аверсу схожий, однак п'яте та сьоме зерно тут на третьому колосі розімкнені. Це — основна відмінність.

П'яте та сьому зерно на третьому колосі — 10 копійок 1992 року / Фото: www.obozrevatel.com

Від 2000 до 2600 гривень можна отримати за 10 копійок 1994 року. Однак слід звертати увагу, щоб вони були різновиду 2ГБк, вони відрізняються:

розімкнене зерно на четвертому колосі;

четверте зерно на четвертому колесі торкається листя;

на сьомому гроні хвостик не торкається ягоди;

на третьому гроні хвостик тонкий, короткий;

крупна насічка.

10 копійок 1994 року різновид 2ГБк / Фото: Фото з відкритих джерел

Також від 1000 до 2000 гривень нумізмати готові заплатити за 10 копійок 2001 року випуску. Їх було випущено всього лише 5000 штук, а тому вони вважаються доволі рідкісними.

10 копійок 2001 року / Фото: Фото з відкритих джерел

Однак, за словами фахівців, тут вартість залежить від того, наскільки сильно пошкоджена монета.

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