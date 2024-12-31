Як за 2 хвилини почистити помело: два швидкі способи і один — для красивого подавання на стіл

Помело, що прибув колись зі Сходу, успішно прижився на столі українців. Однак, не всім вдається впоратися з його чищенням.

Існує одна головна помилка, якої припускаються під час чищення цього екзотичного фрукта. Більшість українців щиро вважають, що його шкірки потрібно позбавлятися так само, як шкірки апельсина або мандарина. Тобто просто знімати її, доки в руках не залишиться соковита серцевина.

Однак, помело у такий спосіб не почистити. І причина цього — саме його тверда і товста шкірка. А ще кожна частинка м'якоті помело має навколоплідну плівочку, яку також слід зняти перед тим, як їсти фрукт.

Як результат, насправді очищення перетворюється на складний процес, після якого ще й залишається багато відходів. В Мережі натомість показали два прості способи, як швидко почистити помело.

Щоб швидко очистити фрукт, спочатку потрібно відрізати верхівку та нижню частину, а потім нарізати помело товстими кільцями. Тепер — зробити поперечне надрізання на кожному кільці, щоб їх розкрити. Після цього ви зможете без проблем відокремити часточки, які легко відходять від навколоплідної плівки.

Якщо ви хочете почистити фрукт так, щоб його серцевина залишилася в ядрі, можна використати інший спосіб. Надріжте шкірку фрукта від верхівки до низу за принципом квіточки, а потім просто розкрийте її "пелюстки", щоб звільнити м'якуш.

А якщо вам потрібно красиво нарізати помело на стіл, тоді його шкірку можна використати як ємність для шматочків м'якоті. Хоча спосіб цей і не швидкий, але гарне подавання вам гарантоване. Спочатку промийте фрукт, зробіть на шкірці поперечний надріз по центру, просуньте туди пальці і обережно витягніть ядро. Розламайте його на часточки, очистьте їх від навколоплідної плівки, складіть в нижню частину від шкірки, яка має форму мисочки і прикрийте верхньою половинкою — так можна подавати на стіл.

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