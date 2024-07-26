Як за 2 хвилини позбутися неприємного запаху в холодильнику: це вирішить проблему назавжди

Якщо скористатися такими підручними засобами, вам не доведеться мити холодильник — неприємний запах зникне як і не було.

Зараз літо, а світло відключають так часто, що продукти в холодильнику псуються дуже швидко. І щоб не мити прилад повністю, кмітливі господині користуються кількома підручними засобами, які на відмінно вирішують проблему. Розповідаємо, чому в холодильнику виникає сморід і як за кілька хвилин його позбутися.

Які причини виникнення неприємних запахів у холодильнику

Продукти з різкими та специфічними ароматами. Це може бути зелень, квашена капуста, відкриті банки з консервацією, копчена риба та м'ясо.

Це може бути зелень, квашена капуста, відкриті банки з консервацією, копчена риба та м'ясо. Зіпсована їжа. Варто вчасно позбуватися продуктів, термін придатності яких уже давно минув. А в часи, коли є перебої з електрикою, краще робити ревізію запасів кожного дня, щоб вчасно виявити джерело смороду.

Варто вчасно позбуватися продуктів, термін придатності яких уже давно минув. А в часи, коли є перебої з електрикою, краще робити ревізію запасів кожного дня, щоб вчасно виявити джерело смороду. Засмічений стік для талої води. Досить частою причиною затхлого запаху в холодильнику може бути застій талої води навколо зливного отвору, в якій досить активно розмножуються бактерії, що провокують появу неприємного аромату.

Досить частою причиною затхлого запаху в холодильнику може бути застій талої води навколо зливного отвору, в якій досить активно розмножуються бактерії, що провокують появу неприємного аромату. Брудні пакування або залишки пролитої їжі. Варто вчасно і ретельно витирати поверхні всередині холодильника, щоб не було смороду. Також залишки продуктів краще класти до контейнерів, бо масні та брудні пакування також неприємно пахнуть.

Як за кілька хвилин позбутися неприємного запаху в холодильнику

Сода. Харчова сода на відмінно вбирає в себе всі погані запахи. Можна просто поставити склянку із содою на поличку в холодильник, а можна зробити пасту. Для приготування суміші треба дві столові ложки соди та дві столові ложки води ретельно змішати й нанести на губку. Потім необхідно добре витерти всі поверхні в холодильнику цією масою, опісля вимити водою.

Харчова сода на відмінно вбирає в себе всі погані запахи. Можна просто поставити склянку із содою на поличку в холодильник, а можна зробити пасту. Для приготування суміші треба дві столові ложки соди та дві столові ложки води ретельно змішати й нанести на губку. Потім необхідно добре витерти всі поверхні в холодильнику цією масою, опісля вимити водою. Лимонний сік. Половинку лимона необхідно вичавити на губку чи шматок чистої натуральної тканини і добре протерти всі поверхні всередині холодильника. У такий спосіб ви зможете позбутися неприємного запаху, а лимон надовго залишить свіжий аромат.

Половинку лимона необхідно вичавити на губку чи шматок чистої натуральної тканини і добре протерти всі поверхні всередині холодильника. У такий спосіб ви зможете позбутися неприємного запаху, а лимон надовго залишить свіжий аромат. Абсорбувальні продукти. Є такі види продуктів, які миттєво поглинають неприємні запахи. Достатньо просто покласти їх на полицю холодильника. Це чорний хліб, пряні трави – гвоздика, чебрець та кориця, шкірка апельсина, мелена кава чи кавова гуща. Також можна розрізати картоплину й покласти половинки на полички.

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