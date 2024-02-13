Як за 2 хвилини позбутися запаху поту з верхнього одягу без прання

Запах поту на куртці чи пальті – вкрай неприємна ситуація, бо досить клопітка. Адже верхній одяг не так просто випрати. Втім, досвідчені господині мають у своєму арсеналі кілька перевірених прийомів, завдяки яким неприємного запаху можна легко позбутися за кілька хвилин. Розповідаємо, як легко позбутися запаху поту з верхнього одягу за допомогою копійчаних засобів.

Як за кілька хвилин позбутися запаху поту з куртки чи пальто

Оцет. Напевно, це найуніверсальніший засіб, який вирішує купу побутових проблем. Для того, щоб усунути запах поту, треба у рівних частинах змішати воду й оцет, залити у пульверизатор і обробити сумішшю забруднені ділянки одягу. Залиште річ на деякий час, і від запаху поту не залишиться й сліду.

Напевно, це найуніверсальніший засіб, який вирішує купу побутових проблем. Для того, щоб усунути запах поту, треба у рівних частинах змішати воду й оцет, залити у пульверизатор і обробити сумішшю забруднені ділянки одягу. Залиште річ на деякий час, і від запаху поту не залишиться й сліду. Харчова сода. Це ще однин ефективний і дешевий засіб для видалення неприємного запаху з верхнього одягу. Із соди й води треба зробити пастоподібну суміш і нанести її на забруднені місця. Залиште пасту на годину, коли вона відпрацює, просто зчистіть залишки щіткою. Сода вкрай ефективно поглинає неприємні запахи, залишаючи одяг чистим та свіжим.

Це ще однин ефективний і дешевий засіб для видалення неприємного запаху з верхнього одягу. Із соди й води треба зробити пастоподібну суміш і нанести її на забруднені місця. Залиште пасту на годину, коли вона відпрацює, просто зчистіть залишки щіткою. Сода вкрай ефективно поглинає неприємні запахи, залишаючи одяг чистим та свіжим. Лимонний сік. Вичавіть на серветку сік половинки лимона і прикладіть її до забрудненої ділянки. Дайте серветці висохнути, після чого від одягу більше не йтиме неприємний запах, він стане чистим та свіжим.

Вичавіть на серветку сік половинки лимона і прикладіть її до забрудненої ділянки. Дайте серветці висохнути, після чого від одягу більше не йтиме неприємний запах, він стане чистим та свіжим. Ефірні олії. Такий спосіб підійде для тих речей, на яких не залишаться плями після ефірної олії. Налийте у пляшку з розпилювачем води, додайте кілька крапель ефірної олії зі своїм улюбленим запахом і збризніть одяг. Приємний аромат на відмінно замаскує запах поту.

Такий спосіб підійде для тих речей, на яких не залишаться плями після ефірної олії. Налийте у пляшку з розпилювачем води, додайте кілька крапель ефірної олії зі своїм улюбленим запахом і збризніть одяг. Приємний аромат на відмінно замаскує запах поту. Сіль. Це один із найкращих методів, щоб позбутися запаху поту на одязі. Зробіть розчин зі столової ложки солі та теплої води, обробіть ним забруднені місця на одязі, запах зникне через кілька годин. Цей метод підходить для світлих речей, інакше можуть бути плями на одязі.

Це один із найкращих методів, щоб позбутися запаху поту на одязі. Зробіть розчин зі столової ложки солі та теплої води, обробіть ним забруднені місця на одязі, запах зникне через кілька годин. Цей метод підходить для світлих речей, інакше можуть бути плями на одязі. Спирт. Ця рідина прибере всі запахи з одягу, а заодно продезінфікує тканину. Для цього треба розвести спирт із водою у пропорції 1:1, обробити проблемні ділянки одягу та висушити. Ваша куртка чи пальто матимуть свіжий чистий запах.

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