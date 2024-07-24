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Як за 2 хвилини відчистити губку від жиру, тіста й мікробів: спробуйте метод француженок

Як за 2 хвилини відчистити губку від жиру, тіста й мікробів: спробуйте метод француженок

Як відчистити губку від жиру та тіста / Фото: Unsplash

Щоб ваша кухонна губка сяяла чиститою, знадобиться кілька хвилин та копійчані засоби, які є на кожній кухні.

Багато людей, щоб не чистити кухонні губки від забруднень, просто викидають їх. Однак не варто цього робити, є кілька дієвих методів, які допоможуть подовжити термін служби ваших кухонних помічниць. І витрачатися на якісь дороговартісні засоби немає потреби, адже це все напевно є на вашій кухні. Розповідаємо, як відчистити кухонну губку від різноманітних забруднень за кілька хвилин.

Метод француженок: як відчистити кухонну губку від жиру та бруду за 2 хвилини

Кмітливі французькі господині не люблять витрачати багато часу на прибирання, тому знають, як упоратися з будь-яким брудом за кілька хвилин. Щоб знищити бруд та мікроби на кухонних губках, вони змочують їх у мильному розчині та на 2 хвилини поміщають до мікрохвильовки. Потім дають губці трохи простигнути, щоб не обпектися, і витягують свою помічницю вже чистою та стерильною.

Тим, хто не має мікрохвильової печі, французькі пані пропонують інший спосіб. Можна помістити кухонні губки в посудомийну машину чи пралку за температури 60 градусів. Так, це займе значно більше часу, але результат буде таким самим.   

Як ще відчистити губку від жиру та бруду: дієві лайфгаки

  • Соляний розчин. Для того, щоб приготувати мийний засіб, візьміть дві склянки гарячої води та дві столові ложки солі. Помістіть кухонні губки у цей розчин на ніч, за цей час сіль роз’їсть увесь бруд та жир, на ранок губка сяятиме чистотою. Після замочування ретельно виполощіть губку, щоб на ній не залишалося соляного розчину.
  • Відбілювальний засіб. Візьміть три-чотири літри гарячої води та склянку відбілювального засобу. Занурте кухонну губку в суміш на 10 хвилин, опісля ретельно промийте теплою проточною водою, щоб повністю видалити увесь бруд.  
  • Оцет. Налийте на кухонну губку оцет, щоб вона повністю покрилася рідиною. Залиште відпрацьовувати засіб на 5 хвилин, потім витягніть губку і ретельно виполощіть. Використаним оцтом можна обробити раковину, ванну та унітаз, щоб відчистити іржу, вапняний наліт і жовті сліди.

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