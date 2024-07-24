Як за 2 хвилини відчистити губку від жиру, тіста й мікробів: спробуйте метод француженок

Щоб ваша кухонна губка сяяла чиститою, знадобиться кілька хвилин та копійчані засоби, які є на кожній кухні.

Багато людей, щоб не чистити кухонні губки від забруднень, просто викидають їх. Однак не варто цього робити, є кілька дієвих методів, які допоможуть подовжити термін служби ваших кухонних помічниць. І витрачатися на якісь дороговартісні засоби немає потреби, адже це все напевно є на вашій кухні. Розповідаємо, як відчистити кухонну губку від різноманітних забруднень за кілька хвилин.

Метод француженок: як відчистити кухонну губку від жиру та бруду за 2 хвилини

Кмітливі французькі господині не люблять витрачати багато часу на прибирання, тому знають, як упоратися з будь-яким брудом за кілька хвилин. Щоб знищити бруд та мікроби на кухонних губках, вони змочують їх у мильному розчині та на 2 хвилини поміщають до мікрохвильовки. Потім дають губці трохи простигнути, щоб не обпектися, і витягують свою помічницю вже чистою та стерильною.

Тим, хто не має мікрохвильової печі, французькі пані пропонують інший спосіб. Можна помістити кухонні губки в посудомийну машину чи пралку за температури 60 градусів. Так, це займе значно більше часу, але результат буде таким самим.

Як ще відчистити губку від жиру та бруду: дієві лайфгаки

Соляний розчин. Для того, щоб приготувати мийний засіб, візьміть дві склянки гарячої води та дві столові ложки солі. Помістіть кухонні губки у цей розчин на ніч, за цей час сіль роз’їсть увесь бруд та жир, на ранок губка сяятиме чистотою. Після замочування ретельно виполощіть губку, щоб на ній не залишалося соляного розчину.

Для того, щоб приготувати мийний засіб, візьміть дві склянки гарячої води та дві столові ложки солі. Помістіть кухонні губки у цей розчин на ніч, за цей час сіль роз’їсть увесь бруд та жир, на ранок губка сяятиме чистотою. Після замочування ретельно виполощіть губку, щоб на ній не залишалося соляного розчину. Відбілювальний засіб. Візьміть три-чотири літри гарячої води та склянку відбілювального засобу. Занурте кухонну губку в суміш на 10 хвилин, опісля ретельно промийте теплою проточною водою, щоб повністю видалити увесь бруд.

Візьміть три-чотири літри гарячої води та склянку відбілювального засобу. Занурте кухонну губку в суміш на 10 хвилин, опісля ретельно промийте теплою проточною водою, щоб повністю видалити увесь бруд. Оцет. Налийте на кухонну губку оцет, щоб вона повністю покрилася рідиною. Залиште відпрацьовувати засіб на 5 хвилин, потім витягніть губку і ретельно виполощіть. Використаним оцтом можна обробити раковину, ванну та унітаз, щоб відчистити іржу, вапняний наліт і жовті сліди.

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