Як за 2 хвилини відчистити губку від жиру, тіста й мікробів: спробуйте метод француженок

Щоб ваша кухонна губка сяяла чиститою, знадобиться кілька хвилин та копійчані засоби, які є на кожній кухні.
Багато людей, щоб не чистити кухонні губки від забруднень, просто викидають їх. Однак не варто цього робити, є кілька дієвих методів, які допоможуть подовжити термін служби ваших кухонних помічниць. І витрачатися на якісь дороговартісні засоби немає потреби, адже це все напевно є на вашій кухні. Розповідаємо, як відчистити кухонну губку від різноманітних забруднень за кілька хвилин.
Метод француженок: як відчистити кухонну губку від жиру та бруду за 2 хвилини
Кмітливі французькі господині не люблять витрачати багато часу на прибирання, тому знають, як упоратися з будь-яким брудом за кілька хвилин. Щоб знищити бруд та мікроби на кухонних губках, вони змочують їх у мильному розчині та на 2 хвилини поміщають до мікрохвильовки. Потім дають губці трохи простигнути, щоб не обпектися, і витягують свою помічницю вже чистою та стерильною.
Тим, хто не має мікрохвильової печі, французькі пані пропонують інший спосіб. Можна помістити кухонні губки в посудомийну машину чи пралку за температури 60 градусів. Так, це займе значно більше часу, але результат буде таким самим.
Як ще відчистити губку від жиру та бруду: дієві лайфгаки
- Соляний розчин. Для того, щоб приготувати мийний засіб, візьміть дві склянки гарячої води та дві столові ложки солі. Помістіть кухонні губки у цей розчин на ніч, за цей час сіль роз’їсть увесь бруд та жир, на ранок губка сяятиме чистотою. Після замочування ретельно виполощіть губку, щоб на ній не залишалося соляного розчину.
- Відбілювальний засіб. Візьміть три-чотири літри гарячої води та склянку відбілювального засобу. Занурте кухонну губку в суміш на 10 хвилин, опісля ретельно промийте теплою проточною водою, щоб повністю видалити увесь бруд.
- Оцет. Налийте на кухонну губку оцет, щоб вона повністю покрилася рідиною. Залиште відпрацьовувати засіб на 5 хвилин, потім витягніть губку і ретельно виполощіть. Використаним оцтом можна обробити раковину, ванну та унітаз, щоб відчистити іржу, вапняний наліт і жовті сліди.
Читайте також:
Як зварити смачну кукурудзу за 5 хвилин: лайфгак для тих, хто не хоче витрачати багато часу
Як зрозуміти, що вже треба замінювати ґрунт у вазоні кімнатної рослини: про це знають не всі