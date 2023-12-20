Як за 2 хвилини вивести плями і бруд зі світлої куртки без прання: секрет бездоганної чистоти

Так як світлий одяг зараз на піку популярності, у багатьох модниць є зимові куртки таких кольорів. Але на світлому верхньому одязі постійно з’являються якісь забруднення чи плями. І що робити, коли немає можливості постійно прати куртку чи здавати її до хімчистки? Вихід є і дуже простий. Розповідаємо, що треба робити, аби зберегти свій світлий пуховик чистим і свіжим, неначе щойно з магазину.

Як швидко позбутися бруду і плям зі світлої куртки

Щоб уникнути швидкого забруднення світлого зимового одягу, дотримуйтеся цих нескладних правил. Тоді ваша куртка буде бездоганно чистою навіть без прання.

Правило №1. Старайтеся вибирати світлі пуховики, що мають водовідштовхувальне просочення. Тоді більша частина бруду буде просто стікати з вашої куртки. До того ж, такі куртки досить легко відчищаються за допомогою вологих серветок та губок під струменем води. Якщо у вас не така куртка, тоді придбайте водовідштовхувальний спрей чи рідину.

Старайтеся вибирати світлі пуховики, що мають водовідштовхувальне просочення. Тоді більша частина бруду буде просто стікати з вашої куртки. До того ж, такі куртки досить легко відчищаються за допомогою вологих серветок та губок під струменем води. Якщо у вас не така куртка, тоді придбайте водовідштовхувальний спрей чи рідину. Правило №2. Прати світлий пуховик треба лише тоді, коли ви не змогли позбутися плям самостійно, чи коли поле забруднення досить велике. Якщо ви збираєтеся прати куртку у пральній машинці, то крім верхнього одягу туди нічого більше не кладіть. Для того, щоб заповнити барабан згідно інструкції, краще покласти разом із курткою чистий білий рушник.

Прати світлий пуховик треба лише тоді, коли ви не змогли позбутися плям самостійно, чи коли поле забруднення досить велике. Якщо ви збираєтеся прати куртку у пральній машинці, то крім верхнього одягу туди нічого більше не кладіть. Для того, щоб заповнити барабан згідно інструкції, краще покласти разом із курткою чистий білий рушник. Правило №3. Маленькі плями видаляйте вологими серветками чи водою. А забруднення від декоративної косметики добре видаляє міцелярна вода. Також можна скористатися антисептиком, який містить спирт, він розчиняє брудні та жирні плями.

Маленькі плями видаляйте вологими серветками чи водою. А забруднення від декоративної косметики добре видаляє міцелярна вода. Також можна скористатися антисептиком, який містить спирт, він розчиняє брудні та жирні плями. Правило №4. Потрібно також правильно сушити світлу куртку, щоб на ній не було брудних плям. Після дощу чи снігу просушіть верхній одяг, але не варто класти його на батарею. Повісьте куртку на плічках у добре провітрюваному приміщенні. Кишені та подвійні елементи на куртці варто вивернути, а пух розподілити рівномірно вручну. Якщо пуховик дуже мокрий, тоді покладіть його на поверхню на чистий рушник, він швидко вбере зайву вологу.

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