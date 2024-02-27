Як за 3 хвилини відновити емальований посуд: каструлі блищатимуть, неначе нові

Ефективні та безпечні методи для відновлення емальованого посуду: як відчистити каструлі від жовтого нальоту, мінеральних відкладень і нагару.
Напевно, у багатьох із нас є вдома емальований посуд. Які ж гарні та блискучі каструлі, коли вони ще нові. І як буває складно стежити за їхнім бездоганним виглядом. Бо емаль така примхлива, вона пошкоджується відразу ж, якщо її неправильно помити чи пошкребти металевою губкою. А так хочеться, щоб улюблений посуд залишався новим якомога довше. І це цілком реально. Розповідаємо, як відновити бездоганний вигляд емальованого посуду простими й безпечними методами, які не пошкоджуватимуть тонкий шар емалі.
Як швидко та безпечно відновити старий емальований посуд
- Харчова сода. Насипте засіб на поверхню каструлі. Потім змочіть губку в теплій воді й обережно протріть оброблені содою ділянки. Після того, як почистите поверхню, добре промийте каструлю чистою теплою водою. Після такої процедури повернеться колишній блиск та чистота вашого посуду.
- Оцет. Зробіть розчин для чищення каструлі. У рівних пропорціях змішайте оцет і воду, залиште в каструлі відпрацьовувати на кілька годин. Потім обережно потріть поверхню губкою і помийте з розчином для миття посуду. Такий спосіб буде вкрай ефективним для видалення застарілого бруду, коричневих чи жовтих плям, мінеральних відкладень і нагару. Ваша каструля сяятиме, неначе щойно з магазину, а емаль залишатиметься неушкодженою.
- Лимон і сіль. Щоб зробити засіб для чищення, розріжте навпіл лимон. Посипте забруднені ділянки каструлі сіллю й обережно втирайте лимоном сіль у заплямовані частини посуду. Лимон працюватиме як скребок, обережно видаляючи нагар, застарілий бруд і наліт. Після такої процедури, ваш посуд сяятиме, як новий.
- Перекис водню. Налийте перекис на ті ділянки, які потребують чищення, і залиште на 3 хвилини. Можна змочити засобом рушник і покласти на посуд, щоб перекис відпрацьовував, ефект буде той самий. Потім потріть каструлю губкою і ретельно вимийте теплою водою.
- Гірчиця. У такий спосіб ви зможете видалити увесь бруд, не пошкодивши емалі. Візьміть 3 столові ложки гірчиці й 2 столові ложки води, зробіть пастоподібну суміш і на годину нанесіть засіб на забруднені місця. Коли гірчична паста відпрацює, потріть оброблені ділянки губкою і ретельно змийте водою.
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