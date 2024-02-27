Як за 3 хвилини відновити емальований посуд: каструлі блищатимуть, неначе нові

Напевно, у багатьох із нас є вдома емальований посуд. Які ж гарні та блискучі каструлі, коли вони ще нові. І як буває складно стежити за їхнім бездоганним виглядом. Бо емаль така примхлива, вона пошкоджується відразу ж, якщо її неправильно помити чи пошкребти металевою губкою. А так хочеться, щоб улюблений посуд залишався новим якомога довше. І це цілком реально. Розповідаємо, як відновити бездоганний вигляд емальованого посуду простими й безпечними методами, які не пошкоджуватимуть тонкий шар емалі.

Як швидко та безпечно відновити старий емальований посуд

Харчова сода. Насипте засіб на поверхню каструлі. Потім змочіть губку в теплій воді й обережно протріть оброблені содою ділянки. Після того, як почистите поверхню, добре промийте каструлю чистою теплою водою. Після такої процедури повернеться колишній блиск та чистота вашого посуду.

Насипте засіб на поверхню каструлі. Потім змочіть губку в теплій воді й обережно протріть оброблені содою ділянки. Після того, як почистите поверхню, добре промийте каструлю чистою теплою водою. Після такої процедури повернеться колишній блиск та чистота вашого посуду. Оцет. Зробіть розчин для чищення каструлі. У рівних пропорціях змішайте оцет і воду, залиште в каструлі відпрацьовувати на кілька годин. Потім обережно потріть поверхню губкою і помийте з розчином для миття посуду. Такий спосіб буде вкрай ефективним для видалення застарілого бруду, коричневих чи жовтих плям, мінеральних відкладень і нагару. Ваша каструля сяятиме, неначе щойно з магазину, а емаль залишатиметься неушкодженою.

Зробіть розчин для чищення каструлі. У рівних пропорціях змішайте оцет і воду, залиште в каструлі відпрацьовувати на кілька годин. Потім обережно потріть поверхню губкою і помийте з розчином для миття посуду. Такий спосіб буде вкрай ефективним для видалення застарілого бруду, коричневих чи жовтих плям, мінеральних відкладень і нагару. Ваша каструля сяятиме, неначе щойно з магазину, а емаль залишатиметься неушкодженою. Лимон і сіль. Щоб зробити засіб для чищення, розріжте навпіл лимон. Посипте забруднені ділянки каструлі сіллю й обережно втирайте лимоном сіль у заплямовані частини посуду. Лимон працюватиме як скребок, обережно видаляючи нагар, застарілий бруд і наліт. Після такої процедури, ваш посуд сяятиме, як новий.

Щоб зробити засіб для чищення, розріжте навпіл лимон. Посипте забруднені ділянки каструлі сіллю й обережно втирайте лимоном сіль у заплямовані частини посуду. Лимон працюватиме як скребок, обережно видаляючи нагар, застарілий бруд і наліт. Після такої процедури, ваш посуд сяятиме, як новий. Перекис водню. Налийте перекис на ті ділянки, які потребують чищення, і залиште на 3 хвилини. Можна змочити засобом рушник і покласти на посуд, щоб перекис відпрацьовував, ефект буде той самий. Потім потріть каструлю губкою і ретельно вимийте теплою водою.

Налийте перекис на ті ділянки, які потребують чищення, і залиште на 3 хвилини. Можна змочити засобом рушник і покласти на посуд, щоб перекис відпрацьовував, ефект буде той самий. Потім потріть каструлю губкою і ретельно вимийте теплою водою. Гірчиця. У такий спосіб ви зможете видалити увесь бруд, не пошкодивши емалі. Візьміть 3 столові ложки гірчиці й 2 столові ложки води, зробіть пастоподібну суміш і на годину нанесіть засіб на забруднені місця. Коли гірчична паста відпрацює, потріть оброблені ділянки губкою і ретельно змийте водою.

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