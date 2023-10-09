Як за 5 хвилин перетворити старі кухонні рушники на нові: маленькі хитрощі, перевірені роками

Кухонні рушники – це надійний помічник будь-якої господині. Але їхнє повсякчасне використання призводить до появи неприємного запаху та не дуже привабливого вигляду. Вони швидко зношуються, вкриваються плямами, які часто не відпираються. А все через те, що вони дуже швидко поглинають жир та запах на кухні. Але вихід є: кілька народних методів стануть вам у нагоді, аби швидко подолати цю неприємність.

Як відіпрати кухонні рушники від жиру та неприємного запаху

Засіб для миття посуду. Щоб відіпрати з рушника стійкі плями від жиру та іншого бруду, вам допоможе рідкий миючий засіб, оскільки він добре розщеплює жир. Додайте у тазик із гарячою водою трохи миючого засобу і замочіть в ньому рушники, залиште на декілька годин. Після чого рушники варто випрати та добре виполоскати.

Щоб відіпрати з рушника стійкі плями від жиру та іншого бруду, вам допоможе рідкий миючий засіб, оскільки він добре розщеплює жир. Додайте у тазик із гарячою водою трохи миючого засобу і замочіть в ньому рушники, залиште на декілька годин. Після чого рушники варто випрати та добре виполоскати. Рослинна олія. Для відбілювання кухонних рушників готуємо суміш. Необхідно взяти 3 ст. ложки олії, 2 ст. ложки сухого відбілюючого засобу і склянку прального порошку. Заливаємо цю суміш окропом та замочуємо кухонні рушники, залишаємо на 1 годину. Далі потрібно випрати білизну у пральній машині.

Для відбілювання кухонних рушників готуємо суміш. Необхідно взяти 3 ст. ложки олії, 2 ст. ложки сухого відбілюючого засобу і склянку прального порошку. Заливаємо цю суміш окропом та замочуємо кухонні рушники, залишаємо на 1 годину. Далі потрібно випрати білизну у пральній машині. Перекис водню. Цей розчин гарно впорається зі старими плямами і підходить для кольорової та білої білизни. Для відбілювання кухонних рушників потрібно приготувати розчин. Візьміть 2 ст. ложки перекису та розведіть у 5-ти літрах води, додайте 1 ст. ложку нашатирного спирту. Замочіть у цьому розчині рушники, а через 6 годин дістаньте і виперіть у пральній машині.

Цей розчин гарно впорається зі старими плямами і підходить для кольорової та білої білизни. Для відбілювання кухонних рушників потрібно приготувати розчин. Візьміть 2 ст. ложки перекису та розведіть у 5-ти літрах води, додайте 1 ст. ложку нашатирного спирту. Замочіть у цьому розчині рушники, а через 6 годин дістаньте і виперіть у пральній машині. Господарське мило. Потрібно взяти брудний кухонний рушник та добре натерти його господарським милом, особливу увагу приділяючи старим плямам. Потім складіть намилені рушники в поліетиленовий пакет, закрийте та залиште на 10-12 годин. Після цього дістаньте рушники та виперіть у пральній машині.

Потрібно взяти брудний кухонний рушник та добре натерти його господарським милом, особливу увагу приділяючи старим плямам. Потім складіть намилені рушники в поліетиленовий пакет, закрийте та залиште на 10-12 годин. Після цього дістаньте рушники та виперіть у пральній машині. Лимонна кислота. Цей спосіб добре підходить для виведення плям від жиру, олії, червоного буряка. Спочатку потрібно випрати рушник господарським милом. Потім на ті плями, які не відіпралися, насипте лимонної кислоти і зачекайте близько 1 години, поки вона вбереться. Затим добре прополощіть випраний рушник у прохолодній воді.

Цей спосіб добре підходить для виведення плям від жиру, олії, червоного буряка. Спочатку потрібно випрати рушник господарським милом. Потім на ті плями, які не відіпралися, насипте лимонної кислоти і зачекайте близько 1 години, поки вона вбереться. Затим добре прополощіть випраний рушник у прохолодній воді. Гірчичний порошок. Це ще один дуже дієвий засіб для прання кухонних рушників зі старими плямами, який допоможе швидко позбутися жиру та бруду. Потрібно з’єднати гірчичний порошок з невеликою кількістю води, аби утворилася паста. Отриману суміш варто нанести на проблемні місця та залишити на декілька годин. Після цього потрібно випрати рушники у пральній машині або вручну.

Це ще один дуже дієвий засіб для прання кухонних рушників зі старими плямами, який допоможе швидко позбутися жиру та бруду. Потрібно з’єднати гірчичний порошок з невеликою кількістю води, аби утворилася паста. Отриману суміш варто нанести на проблемні місця та залишити на декілька годин. Після цього потрібно випрати рушники у пральній машині або вручну. Марганцівка. Позбутися плям на кухонних рушниках допоможе звичайний розчин марганцівки. Потрібно розвести її у воді і в розчин всипати склянку прального порошку. Потім цю суміш необхідно додати в тазик із гарячою водою. Замочіть у цьому розчині рушники, доки не зійдуть усі плями, потім виперіть вироби у пральній машині.

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