Як за 5 хвилин перетворити старі кухонні рушники на нові: маленькі хитрощі, перевірені роками

Ви легко позбудетеся проблеми: як швидко відіпрати кухонні рушники від застарілих плям та неприємного запаху.
Кухонні рушники – це надійний помічник будь-якої господині. Але їхнє повсякчасне використання призводить до появи неприємного запаху та не дуже привабливого вигляду. Вони швидко зношуються, вкриваються плямами, які часто не відпираються. А все через те, що вони дуже швидко поглинають жир та запах на кухні. Але вихід є: кілька народних методів стануть вам у нагоді, аби швидко подолати цю неприємність.
Як відіпрати кухонні рушники від жиру та неприємного запаху
- Засіб для миття посуду. Щоб відіпрати з рушника стійкі плями від жиру та іншого бруду, вам допоможе рідкий миючий засіб, оскільки він добре розщеплює жир. Додайте у тазик із гарячою водою трохи миючого засобу і замочіть в ньому рушники, залиште на декілька годин. Після чого рушники варто випрати та добре виполоскати.
- Рослинна олія. Для відбілювання кухонних рушників готуємо суміш. Необхідно взяти 3 ст. ложки олії, 2 ст. ложки сухого відбілюючого засобу і склянку прального порошку. Заливаємо цю суміш окропом та замочуємо кухонні рушники, залишаємо на 1 годину. Далі потрібно випрати білизну у пральній машині.
- Перекис водню. Цей розчин гарно впорається зі старими плямами і підходить для кольорової та білої білизни. Для відбілювання кухонних рушників потрібно приготувати розчин. Візьміть 2 ст. ложки перекису та розведіть у 5-ти літрах води, додайте 1 ст. ложку нашатирного спирту. Замочіть у цьому розчині рушники, а через 6 годин дістаньте і виперіть у пральній машині.
- Господарське мило. Потрібно взяти брудний кухонний рушник та добре натерти його господарським милом, особливу увагу приділяючи старим плямам. Потім складіть намилені рушники в поліетиленовий пакет, закрийте та залиште на 10-12 годин. Після цього дістаньте рушники та виперіть у пральній машині.
- Лимонна кислота. Цей спосіб добре підходить для виведення плям від жиру, олії, червоного буряка. Спочатку потрібно випрати рушник господарським милом. Потім на ті плями, які не відіпралися, насипте лимонної кислоти і зачекайте близько 1 години, поки вона вбереться. Затим добре прополощіть випраний рушник у прохолодній воді.
- Гірчичний порошок. Це ще один дуже дієвий засіб для прання кухонних рушників зі старими плямами, який допоможе швидко позбутися жиру та бруду. Потрібно з’єднати гірчичний порошок з невеликою кількістю води, аби утворилася паста. Отриману суміш варто нанести на проблемні місця та залишити на декілька годин. Після цього потрібно випрати рушники у пральній машині або вручну.
- Марганцівка. Позбутися плям на кухонних рушниках допоможе звичайний розчин марганцівки. Потрібно розвести її у воді і в розчин всипати склянку прального порошку. Потім цю суміш необхідно додати в тазик із гарячою водою. Замочіть у цьому розчині рушники, доки не зійдуть усі плями, потім виперіть вироби у пральній машині.
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